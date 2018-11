Prins Bernhard van Oranje hoopt als eigenaar van het circuit in Zandvoort binnen een half jaar alles geregeld te hebben voor een Formule 1-race in de kustplaats. Zandvoort is met het TT Circuit in Assen in een felle strijd om het binnenhalen van een Nederlandse Grand Prix verwikkeld.

Prins Bernhard claimde eind vorige week dat de Formule 1 hem toezeggingen heeft gedaan voor een race in 2020, maar volgens de leiding in Assen ontkent het Formule One Management (FOM) die belofte.

Voor de eerste Nederlandse Formule 1-race sinds 1985 moet in Zandvoort veel gebeuren op en rond het circuit. Prins Bernhard denkt dat hij binnen een aantal maanden medewerking van alle betrokken partijen heeft en dat alle knopen op het gebied van financiën en infrastructuur dan zijn doorgehakt.

"Het is een proces waarin je een heleboel stappen tegelijkertijd neemt. Uiteindelijk moeten we er binnen een half jaar uit zijn. We zitten niet stil", zei hij maandag in het Ziggo Sport-programma Peptalk.

"We hebben hele analyses gemaakt van wat waar moet komen en wat we moeten doen. De Arie Luyendijk-bocht moet bijvoorbeeld met een hoek van 15 graden gekanteld worden. We zijn overal al mee bezig, dus het is niet zo dat we over een half jaar pas beginnen met aanpassingen doen."

Onduidelijkheid over toezegging

Vooralsnog is niet geheel duidelijk in hoeverre de leiding van de Formule 1 beloftes heeft gedaan aan Zandvoort. Prins Bernhard vertrouwt erop dat de sport in 2020 terugkeert op zijn circuit, maar Jos Vaessen had vrijdag namens de organisatie die de Formule 1 naar Assen wil halen een andere lezing.

"In een mailtje dat we hebben gehad van het FOM geven ze aan dat ze wel in gesprek zijn met Zandvoort, maar dat er absoluut geen toezegging is gedaan en dat er ook zeker geen beslissing is genomen", zei hij.

Door de grote populariteit van Max Verstappen is de roep om een Nederlandse Grand Prix de laatste jaren in ieder geval sterk toegenomen. Er werd ook gespeculeerd over een stratenrace in Amsterdam of Rotterdam, maar die plannen werden nooit concreet.

Tussen 1952 en 1985 werd er jaarlijks - met uitzondering van vier jaar - een Formule 1-race georganiseerd in Zandvoort. Na 1985 kreeg de organisatie het budget niet meer rond. Drievoudig wereldkampioen Niki Lauda mag zich vooralsnog de laatste winnaar op Nederlandse bodem noemen.