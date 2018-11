Wereldkampioen Lewis Hamilton wil er alles aan doen om Mercedes aan de constructeurstitel helpen. Het Duitse team kan het kampioenschap zondag bij de Grand Prix van Brazilië beslissen.

"Ik wil echt heel graag de constructeurstitel winnen", zegt Hamilton tegen Sky Sports. "Dit betekent alles voor het team."

Mercedes kan zijn vijfde wereldtitel op rij pakken. Het zou de op een na langste serie zijn in het kampioenschap dat sinds 1958 bestaat. Tussen 1999 en 2004 pakte Ferrari zes constructeurtitels op rij.

Sinds de introductie van de turbomotoren in 2014 is Mercedes onverslaanbaar. Hamilton (2014, 2015, 2017 en dit jaar) en Nico Rosberg (2016) pakten individuele wereldtitels en ook bij de constructeurs werd Mercedes telkens kampioen.

"In de laatste races van het seizoen is het mijn enige doel om proberen te winnen en zo de titel voor het team veilig te stellen", aldus Hamilton. De Brit werd twee weken geleden in de Grand Prix van Mexico voor de vijfde keer wereldkampioen.

Ferrari moet dertien punten inlopen om kans te houden

Ferrari moet zondag minimal dertien punten meer pakken dan Mercedes om te voorkomen dat het Duitse team de titel veiligstelt. Bij de laatste twee races in de Verenigde Staten en Mexico pakte het Italiaanse team respectievelijk twaalf en elf punten meer dan Mercedes.

Hamilton won opvallend genoeg nog nooit een race nadat hij het kampioenschap al veilig had gesteld. In 2015 waren dat drie races en vorig jaar twee. Met een derde plaats in de VS en een vierde in Mexico is de Brit de laatste weken niet in grootse vorm.

"Ik heb geen idee waarom ik zoveel moeite had in de laatste races. Het deed pijn om niet te winnen, maar met een constructeurstitel kunnen we het personeel in de fabriek wat terugggeven voor hun harde werk", zegt de 33-jarige coureur.

Vrijdag om 14.00 uur en 18.00 uur zijn de eerste trainingen voor de GP van Brazilië. Ook zaterdag om 15.00 uur wordt er getraind op Interlagos, om 18.00 uur gevolgd door de kwalificatie. Zondag om 18.10 uur gaan de lichten op groen voor de race.