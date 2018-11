Het Formula One Management (FOM) heeft vrijdagavond tegenover het TT Circuit van Assen ontkend dat het Zandvoort een concreet voorstel heeft gedaan om in 2020 een Formule 1-race te organiseren.

Prins Bernhard van Oranje, circuit-eigenaar in Zandvoort, bracht dat nieuws donderdagavond via De Telegraaf naar buiten. Jos Vaessen reageerde vrijdagochtend verbaasd als voorzitter van de organisatie die de Formule 1 naar Assen wil halen.

Vaessen zei geen reactie van het FOM te hebben gehad, maar zocht per mail contact met de organisatie en heeft inmiddels dus antwoord.

"We hebben contact gehad met Londen. In het mailtje dat teruggekomen is, geeft het FOM aan dat ze wel in gesprek zijn met Zandvoort, maar dat er absoluut geen toezegging is gedaan en dat er ook zeker geen beslissing is genomen", zegt hij vrijdagavond tegen Dagblad van het Noorden.

"Ze zijn niet blij met de publiciteit, maar dat terzijde. Het heeft er alle schijn van dat er sprake is van een opzetje tussen circuit Zandvoort en De Telegraaf."

'We krijgen alle kansen'

Officials van het FOM brachten afgelopen zomer al een bezoek aan het circuit van Assen, wat een positief rapport opleverde. Vaessen noemde de kans begin dit jaar 99,99 procent dat de Formule 1 naar de hoofdstad van Drenthe zou komen. Volgens de voorzitter kan het circuit in Assen nieuw bezoek van het FOM verwachten.

"We krijgen alle kansen. Er zal gewoon een vergelijking plaatsvinden, waarin de voors en tegens tegenover elkaar worden gezet", zegt hij. "We zien dat met vertrouwen tegemoet. We zijn overtuigd van de kwaliteit van ons product en de kwaliteit van onze organisatie. Alles ligt nog volledig open en dat is prima."

Door de grote populariteit van Verstappen zwelt de roep om een terugkeer van de Nederlandse GP de laatste jaren flink aan. Er werd ook gespeculeerd over een stratenrace in Amsterdam of Rotterdam, maar die plannen werden nooit concreet. Rotterdam zag vorige maand af van een haalbaarheidsonderzoek.

Tussen 1952 en 1985 werd er jaarlijks - met uitzondering van vier jaar - een Formule 1-race georganiseerd in Zandvoort. Na 1985 kreeg de organisatie het budget niet meer rond. Drievoudig wereldkampioen Niki Lauda mag zich vooralsnog de laatste winnaar op Nederlandse bodem noemen.