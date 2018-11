Prins Bernhard van Oranje, eigenaar van het circuit in Zandvoort, verwacht dat het binnenhalen van een Formule 1-race financieel geen al te grote problemen met zich meebrengt. Het circuit heeft de kans om in 2020 een Grand Prix te organiseren.

Donderdag werd laat op de avond bekend dat de leiding van de Formule 1 het circuit in de kustplaats een concreet aanbod heeft gedaan om de sport na 35 jaar terug te halen naar Nederland.

"Een terugkeer zou goed zijn voor de hele bv Nederland. Het brengt natuurlijk veel additionele omzet met zich mee. Megamarketingwaarde, zo'n internationale exposure", aldus Bernhard. "Voor Zandvoort is het geweldig, omdat het het thuiscircuit van Max Verstappen is. Hij is zo populair. Ik denk dat het heel goed is als er voor hem een thuisrace is."

De prins geeft toe dat het een kostbaar evenement is, maar ziet mogelijkheden. "Dat kun je gedeeltelijk opvangen met ticketverkoop en gedeeltelijk met bedrijven, die daarin natuurlijk kunnen sponsoren", zegt hij.

"En gedeeltelijk kun je ook kijken of de omgeving een bijdrage kan leveren, wegens de spinoff die het voor de omgeving heeft."

Provincie niet van plan te investeren

De provincie Noord-Holland is in ieder geval niet van plan geld te spenderen aan het race-evenement, zo laat een woordvoerster desgevraagd weten. Eerder vrijdag meldde het kabinet goed te kijken naar het plan (bid) voor Zandvoort.

Voor uitzonderlijke sportevenementen is er elk jaar 10 miljoen euro subsidie beschikbaar, maximaal 2,5 miljoen euro per gebeurtenis. Premier Mark Rutte zei dat het bedrijfsleven de komst maar moet betalen. "Wees effe stoer en los dat zelf op", zei hij.

Volgens Bernhard heeft de F1-organisatie Zandvoort om meerdere redenen boven het circuit in Assen verkozen. "Hier ligt de geschiedenis, de heritage, van Formule 1-races in Nederland", zegt hij.

"Daarnaast is het die locatie aan de zee, een echt duinencircuit. En we zijn dichtbij grote steden, dus de goede bereikbaarheid per trein en vliegtuig, dat is heel erg mooi."

Platform verzet zich tegen komst F1-race

Het platform Rust bij de Kust verzet zich fel tegen de komst van een Formule 1-race. De organisatie vreest een miljoenenverlies, een verkeerschaos en geluidsoverlast.

Volgens de organisatie is nu al 240 dagen per jaar het racelawaai te horen in de westelijke delen van Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en de natuurgebieden van de Kennemerduinen. Met de komst van de Formule 1 zal dat nog erger worden.

"Enerzijds doordat deze formule meer lawaai maakt dan alle andere. En anderzijds door het mediacircus eromheen. Er zal drie dagen lang met helikopters gevlogen worden boven het stiltegebied. Dat zijn reporters van media om vanuit de lucht verslag te doen, maar ook bobo's die geen zin hebben om in de urenlange files te staan", aldus het platform.

Het circuit verwacht dat de kosten tussen de 30 en 40 miljoen euro liggen, maar Rust bij de Kust - waar ook Milieudefensie deel van uitmaakt - schat dat de uitgaven voor de verbouwing van het circuit al 60 miljoen euro bedragen.

'100 miljoen euro aan subsidie nodig'

Rust bij de Kust wijst verder op een onderzoeksrapport van het economische onderzoeksbureau Decisio, dat eerder studie deed naar de haalbaarheid van het plan. Daaruit zou blijken dat exploitatie altijd verliesgevend zal zijn.

"Jaarlijks wordt 10 miljoen verlies geleden. Omdat een licentie voor minstens vijf, maar meestal tien jaar wordt afgesloten, betekent dat dus nogmaals 100 miljoen euro benodigde subsidie. Het zou een schande zijn als de overheid de jaarlijkse miljoenenverliezen ging bijleggen."

In het rapport staat ook dat de economische waarde van de komst van de Grand Prix voor Zandvoort nihil is en vergelijkbaar met een grote Albert Heijn. "Dat komt omdat het de strandgebonden inkomsten verdringt."

Tussen 1952 en 1985 werd er jaarlijks - met uitzondering van vier jaar - een Formule 1-race georganiseerd in Zandvoort. Na 1985 kreeg de organisatie het budget voor de Grand Prix niet meer rond. Drievoudig wereldkampioen Niki Lauda mag zich vooralsnog de laatste winnaar op Nederlandse bodem noemen.