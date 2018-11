Romain Grosjean is zijn zesde plaats bij de Grand Prix van Italië definitief kwijt. Zijn team Haas F1 heeft het beroep verloren dat tegen zijn diskwalificatie was ingediend.

De Fransman kwam in Monza als zesde over de streep, maar na de race constateerde de FIA een onregelmatigheid bij de vloer van de auto. Hij werd daarop gediskwalificeerd.

De internationale autosportfederatie werd door het team van Renault op de illegale vloer gewezen. Dat team werd door het resultaat van Grosjean gepasseerd in de WK-stand, maar behield door de diskwalificatie voor Haas zijn plek.

Haas diende een beroep in, maar dat werd door de FIA verworpen na een hoorzitting in Parijs. De leiding van de Amerikaanse renstal laat het daar nu bij, meldt teambaas Günther Steiner.

"We zijn overduidelijk teleurgesteld dat we het beroep verloren hebben. We moeten nu vooruitkijken naar de komende twee races en onze jacht op meer punten op de baan voortzetten. We hopen ons sterkste seizoen tot nu toe passend af te sluiten."

Haas op flinke achterstand van Renault

Haas staat in de strijd om de constructeurstitel vijfde met 84 punten. Renault is vierde met liefst dertig punten meer. Grosjean blijft door de uitspraak op 31 punten staan en is daarmee dertiende. Zijn teamgenoot Kevin Magnussen staat negende met 53 punten.

Lewis Hamilton verzekerde zich afgelopen weekend in Mexico van de wereldtitel. Hij had voldoende aan een vierde plaats in de door Max Verstappen gewonnen race. Mercedes en Ferrari strijden nog om de constructeurstitel.

In het huidige seizoen staan er nog twee races op het programma: op 11 november in Brazilië en op 25 november in Abu Dhabi. Volgens de voorlopige kalender van 2019 begint het nieuwe seizoen op 17 maart in Australië.