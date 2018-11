Jos Vaessen, voorzitter van de organisatie die de Formule 1 naar Assen wil halen, is verrast door het nieuws van donderdagavond dat Zandvoort in 2020 een Grand Prix mag organiseren.

Op beide circuits werd onlangs al onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het organiseren van een Formule 1-race. Prins Bernhard van Oranje, eigenaar van het circuit in Zandvoort, zei donderdag tegen De Telegraaf dat de kuststad de voorkeur heeft gekregen.

"Ons is gezegd dat wanneer er plek op de Formule 1-kalender zou komen, wij kandidaat zijn", zegt een verbaasde Vaessen tegen RTV Drenthe. "Wij hebben geen reactie gekregen en dat zou je bij een keuze voor Zandvoort toch wel verwachten. Voor zover wij weten, zijn wij ook nog steeds een serieuze kandidaat."

Officials van het Formula One Management (FOM) brachten afgelopen zomer al een bezoek aan het circuit van Assen, wat een positief rapport opleverde. Vaessen noemde de kans begin dit jaar 99,99 procent dat de Formule 1 naar de hoofdstad van Drenthe zou komen.

'Assen is op gebied van infrastructuur veel verder'

De 77-jarige Vaessen zegt dat Assen de financiering van tientallen miljoen euro's al rond heeft. Hij zou het qua historie - tussen 1952 en 1985 werd jaarlijks met uitzondering van vier jaar een Formule 1-race georganiseerd in Zandvoort - wel begrijpen als Assen naast een Grand Prix in de koningsklasse van de autosport zou grijpen.

"Maar op het gebied van infrastructuur en qua circuit begrijp ik het niet", aldus Vaessen. "Daarin is Assen veel verder. Ik vraag me af of Zandvoort wel een Grand Prix kan organiseren."

Drievoudig wereldkampioen Niki Lauda mag zich vooralsnog de laatste winnaar op Nederlandse bodem noemen. De laatste jaren zijn de Jumbo Racedagen in Zandvoort al goed bezocht. Het familie-evenement bestaat onder meer uit demonstraties van Max Verstappen en trok dit jaar ruim 100.000 bezoekers.

Gemeente Zandvoort noemt nieuws 'waanzinning'

De gemeente Zandvoort reageerde enthousiast op het nieuws dat een Formule 1-race in de kustplaats een stap dichterbij is. "Dit is heel mooi en waanzinnig'', zei wethouder Ellen Verheij-de Haas van toerisme, economie en ruimtelijke ordening in het radioprogramma Spraakmakers op NPO Radio 1.

De wethouder geeft wel toe dat er een grote uitdaging ligt om alle bezoekers straks kwijt te kunnen. Bij de Jumbo Racedagen met Max Verstappen in mei liepen alle toegangswegen in Zandvoort vast.

"Het zal wel een uitdaging worden om de autosportliefhebbers uit de auto te krijgen", aldus Verheij-de Haas. "Zandvoort is per openbaar vervoer prima bereikbaar. De bereikbaarheid is wel iets waar we goed over moeten nadenken. Maar de komst van de Formule 1 geeft Zandvoort alleen maar goede energie."

Er is flink wat geld nodig om de Formule 1 terug te halen naar Nederland, maar volgens de wethouder kan er financieel niet al te veel van de gemeente worden verwacht. "We zijn een kleine gemeente. We zullen zeker ons steentje bijdragen, maar dat kan ook op andere manieren."