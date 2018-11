Het circuit van Zandvoort heeft een concreet aanbod van de Formule 1 in beraad om in 2020 een Grand Prix te organiseren. Daarmee zou de sport na 35 jaar weer terug naar Nederland komen.

"Als wij nu tekenen, dan heeft Nederland in 2020 weer een Grand Prix. Met Max Verstappen. Iedereen bij ons is zich er terdege van bewust dat dit een unieke kans is", bevestigt Prins Bernhard van Oranje als eigenaar van het circuit donderdagavond in gesprek met De Telegraaf.

Er werden de laatste tijd op de circuits van Zandvoort en Assen al diverse onderzoeken gedaan naar de haalbaarheid van het organiseren van een Formule 1-race.

Volgens die onderzoeken zou het circuit in Zandvoort de beste optie zijn.

Moet veel geïnvesteerd worden

Een jaar geleden publiceerden de gemeente Zandvoort en het circuit in de Nederlandse kustplaats al een rapport waarin stond dat een terugkeer van de Formule 1 haalbaar is. Wel bleek uit het onderzoek dat er flink geïnvesteerd moet worden in het circuit en de infrastructuur.

Volgens De Telegraaf zou het bedrag voor de rechten van de race 20 miljoen euro zijn en worden de totale kosten voor het organiseren van een Grand Prix tussen de 30 en 40 miljoen euro geschat.

Roep om Nederlandse race zwelt aan

Door de grote populariteit van Verstappen zwelt de roep om een terugkeer van de Nederlandse GP de laatste jaren flink aan. Ook het TT Circuit van Assen hoopte in aanmerking te komen, maar lijkt het dus af te leggen tegen Zandvoort.

Er werd ook gespeculeerd over een stratenrace in Amsterdam of Rotterdam, maar die plannen werden nooit concreet. Rotterdam zag vorige maand af van een haalbaarheidsonderzoek.

Tussen 1952 en 1985 werd er jaarlijks - met uitzondering van vier jaar - een Formule 1-race georganiseerd in Zandvoort. Na 1985 kreeg de organisatie het budget voor de Grand Prix niet meer rond. Drievoudig wereldkampioen Niki Lauda mag zich vooralsnog de laatste winnaar op Nederlandse bodem noemen.

De laatste jaren zijn de Jumbo Racedagen in Zandvoort al goed bezocht. Het familie-evenement bestaat onder meer uit demonstraties van Max Verstappen en trok dit jaar ruim 100.000 bezoekers.