Red Bull Racing heeft er zijn zinnen op gezet om van Max Verstappen de jongste wereldkampioen ooit te maken. De Limburger heeft nog twee jaar de kans om het record van Sebastian Vettel uit de boeken te rijden.

"We kijken enorm uit naar volgend jaar", zegt Red Bull-adviseur Helmut Marko donderdag tegen Motorsport. "Ons doel is om de jongste wereldkampioen ooit te hebben. Daar hebben we twee jaar de tijd voor, maar we mikken al op 2019."

In 2010 werd Vettel op een leeftijd van 23 jaar en 134 dagen de jongste wereldkampioen in de geschiedenis. Verstappen vierde eind september zijn 21e verjaardag.

Red Bull maakt komend jaar voor het eerst gebruik van Honda-motoren. Verstappen liet dit jaar meermaals zijn onvrede blijken over de motoren van Renault.

"We weten dat het eerste jaar met een nieuwe motorleverancier niet makkelijk wordt", voorspelt Marko. "Maar ik heb tegen iedereen gezegd dat het ons streven is om voor de wereldtitel te gaan. Dat is ons doel vanaf het begin, er zijn geen excuses."

Zusterteam Toro Rosso maakte afgelopen jaar al de overstap van Renault naar Honda. Volgens Marko zijn de data van Honda op dit moment al beter dan die van Renault "We hebben volgend jaar de best mogelijke motor. Toro Rosso heeft dit seizoen opgeofferd voor volgend jaar."

Teambaas Horner hoopvol over progressie Honda

Ook teambaas Christian Horner is ervan overtuigd dat Red Bull komend seizoen al een gooi naar de wereldtitel kan doen. Dat gevoel wordt versterkt door Verstappens zege van zondag in Mexico.

"Afgelopen weekend in Mexico hadden we een motor die niet in de buurt komt van onze concurrenten. Maar dankzij een goede coureur en dankzij een sterk team waren we toch goed genoeg om te kunnen winnen", aldus Horner.

"We zijn erg hoopvol gestemd dat we door de progressie die Honda boekt regelmatiger in de positie zullen komen om de strijd aan te kunnen gaan", voorspelt de Brit.

In het huidige seizoen staan er nog twee races op het programma: op 11 november in Brazilië en op 25 november in Abu Dhabi. Volgens de voorlopige kalender van 2019 begint het nieuwe seizoen op 17 maart in Australië.