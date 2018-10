Marcus Ericsson rijdt volgend seizoen in de IndyCar-series. De Zweed, wiens contract bij het Formule 1-team van Sauber niet werd verlengd, heeft getekend bij Schmidt Peterson Motorsports-Honda.

"Het is een eer om gekozen te worden als coureur in de IndyCar. Het voelt als de perfecte stap na vijf jaar Formule 1", zei Ericsson dinsdag bij de bekendmaking van zijn overgang.

De 28-jarige Ericsson begon zijn Formule 1-loopbaan in 2014 bij Caterham, waarna hij een jaar bij Sauber terechtkwam. Het Zwitserse team heeft met Kimi Räikkönen, die overkomt van Ferrari, en de Italiaan Antonio Giovinazzi al een eerste en tweede rijder aangesteld voor volgend seizoen. Giovinazzi is dit seizoen nog reservecoureur achter Ericsson en Charles Leclerc, die naar Ferrari gaat.

Omdat bijna alle stoeltjes vergeven zijn voor het volgende Formule 1-seizoen was al duidelijk dat Ericsson de koningsklasse zou gaan verlaten. Alleen Force India, Williams en Toro Rosso hebben officieel nog een plekje vrij.

Lance Stroll krijgt waarschijnlijk het stoeltje bij Force India, omdat zijn vader een belangrijke rol speelde bij de financiële redding van het team. Naar verluidt heeft Williams Sergey Sirotkin en Robert Kubica op het oog, terwijl Ericsson geen optie was voor Toro Rosso.

'Het wordt hard werken'

Ericsson is blij dat hij zij racecarrière kan voortzetten in de IndyCar, die geldt als een van de belangrijkste racekampioenschappen van de Verenigde Staten.

"Ik weet dat het niet eenvoudig wordt, maar het is een mooie uitdaging waar ik erg naar uitkijk. Het wordt hard werken om alle nieuwe circuits te leren kennen en het ovalracen is ook nieuw voor me."

De komende weken rijdt Ericsson zijn laatste twee races in de Formule 1. Zondag 11 november is de Grand Prix van Brazilië en twee weken later wordt het seizoen afgesloten in Abu Dhabi. De coureur van Sauber reed tot dusver zes keer in de punten en staat met een totaal van negen punten op de zeventiende plaats in de WK-stand.