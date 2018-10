Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft nog maar eens de loftrompet gestoken over Lewis Hamilton. De Brit werd zondag in Mexico voor de vijfde keer wereldkampioen in de Formule 1.

Hamilton had op Autódromo Hermanos Rodríguez genoeg aan zijn vierde plaats achter de ongenaakbare Max Verstappen om na 2008, 2014, 2015 en 2017 opnieuw de wereldtitel te pakken.

"Dit is de beste Hamilton die ik in de laatste zes jaar heb gezien. Hij heeft beter gereden en was ook buiten de auto beter dan ooit. Hij is heel, heel compleet", stelt Wolff, die Hamilton in 2013 naar Mercedes haalde, in een bericht op de website van de Formule 1.

"Zijn grootste kracht is dat hij kalm blijft en zijn zenuwen in bedwang houdt. Er waren momenten dat de auto goed genoeg was om te winnen en ook momenten dat de auto níét goed genoeg was, maar Lewis bleef stabiel."

De 33-jarige Hamilton begon het seizoen nog wat moeizaam en pakte in de vierde Grand Prix van het seizoen pas zijn eerste zege, maar hij liet zijn concurrent Sebastian Vettel van Ferrari gaandeweg steeds verder achter zich.

'Grote kampioenen hebben dezelfde eigenschappen'

Volgens de 46-jarige Wolff bewijst Hamilton, die met zijn vijfde titel op gelijke hoogte kwam met legende Juan Manuel Fangio, dat hij alles van een Formule 1-kampioen weg heeft.

"Het gaat erom dat je talent kunt koppelen aan hard werken, intellect en emotionele intelligentie", aldus de Oostenrijker. "Alle grote kampioenen hebben die vier eigenschappen. Als er eentje mist, kun je nog steeds succesvol zijn, maar ga je nooit zoveel grootse dingen bereiken."

Hamilton ligt nog twee jaar vast bij Mercedes. Wat Wolff betreft is de dominantie van de wereldkampioen in de Formule 1 nog niet ten einde. De baas van het Duitse team benadrukt wel dat er niet op de zaken vooruit moet worden gelopen.

"Zolang hij een goede auto heeft en kan blijven genieten, zit er meer in het vat. De reden dat hij zijn vijfde titel won, is dat hij alles zelf in de hand houdt en niet te ver vooruit kijkt. Voordat je voor je zevende kampioenschap kunt gaan, moet je eerst je zesde titel veroveren en daar hebben we nog geen punt voor gepakt."

Nog twee races in 2018

Er staan dit jaar nog twee Grands Prix op het programma, waarin Hamilton dankzij het veiligstellen van zijn kampioenschap vrijuit kan racen. Op zondag 11 november is de race in Brazilië en twee weken later wordt het seizoen afgesloten in Abu Dhabi.

In de WK-stand is Vettel achter Hamilton zeker van de tweede plaats. Verstappen staat namens Red Bull Racing vijfde, maar heeft nog zicht op plek vier en mogelijk zelfs op plek drie. Zijn achterstand op Ferrari-rijder Kimi Räikkönen, die derde staat, is twintig punten.

De top zes wordt gecompleteerd door Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas (de nummer vier met een marge van elf punten ten opzichte van Verstappen) en Red Bull-rijder Daniel Ricciardo, die de laatste maanden geteisterd wordt door veel technische problemen.