Esteban Ocon is een van de opvallendste namen op het lijstje van coureurs die nog niet zeker zijn van een stoeltje voor het volgende Formule 1-seizoen. De Force India-rijder verwacht dat het nog wel even duurt voordat hij duidelijkheid krijgt.

"Het hangt niet van mij af, maar van anderen. Ik heb er geen invloed op. Als ik dat wel had gehad, dan had ik al lang geprobeerd om ergens bevestigd te zijn", zegt Ocon dinsdag tegen Motorsport.com.

"Dus we zullen zien. Mij is niet echt iets verteld over deadlines. Ik denk dat er voor het einde van het seizoen nog niets bevestigd of zeker zal zijn."

De 22-jarige Fransman maakt in zijn tweede jaar op het hoogste niveau een goede indruk, maar moet zijn plek naast teamgenoot Sergio Pérez vrijwel zeker afstaan aan Lance Stroll, wiens vader een belangrijke rol speelde bij de financiële redding van Force India.

Toro Rosso en Williams zijn de enige teams die voor 2019 nog een stoeltje te vergeven hebben, maar Red Bull Racing-topadviseur Helmut Marko liet al weten dat de komst van Ocon naar Toro Rosso geen optie is.

Williams lijkt daardoor de enige optie. Het Britse team legde tot dusver alleen de talenvolle George Russell vast en heeft dus nog een plek beschikbaar. Maar ook onder anderen Sergey Sirotkin en Robert Kubica komen daarvoor in aanmerking.

'Ocon slachtoffer van politieke spelletjes en leugens'

Ocon maakt al jaren deel uit van het opleidingsteam van Mercedes. Vorige maand liet Mercedes-teambaas Toto Wolff nog weten het onbegrijpelijk te vinden dat de talentvolle rijder nog niet zeker is van een stoeltje in de Formule 1.

"Er werden in juli en augustus achter de schermen zóveel politieke spelletjes gespeeld en zóveel leugens verteld", zei hij toen. "Daardoor zullen volgend jaar waarschijnlijk niet alle grote talenten een stoeltje hebben, onder wie Esteban."

Wolff doelde daarbij onder meer op de invloed van sponsorgeld bij het vastleggen van coureurs. In juli zou Ocon twee aanbiedingen hebben gehad van Formule 1-teams, die vervolgens hun woord niet zouden hebben gehouden.

Ocon reed dit seizoen tien keer in de punten. In de WK-stand bezet de Fransman de elfde plek met 49 punten. In de door Max Verstappen gewonnen Grand Prix van Mexico werd hij zondag elfde.