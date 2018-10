Sebastian Vettel toonde zich van zijn sportiefste kant, nadat hij zondag de WK-strijd definitief verloor van Lewis Hamilton. De Duitser feliciteerde de Brit met zijn titel en moest ook Max Verstappen een compliment geven voor zijn zege in Mexico.

"Ik wil Max feliciteren met zijn goede race en Lewis met het kampioenschap", zei Vettel zondag op de persconferentie na de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez. "Dit is geen leuke dag voor me."

Vettel werd in Mexico tweede achter Verstappen. "Aan het begin van de race heb ik vooral mijn banden gespaard", zei de Duitser, die in het tweede deel een flinke opmars maakte.

"Nadat ik Lewis was gepasseerd, wilde ik de druk opvoeren bij Max. Maar helaas was hij te snel om in de buurt te kunnen komen."

Kort nadat hij uit zijn Ferrari was gestapt, feliciteerde hij Hamilton uitgebreid op de baan. "Ik heb hem gezegd dat hij het hele jaar super heeft gereden en dat hij de betere was van ons twee. Hij heeft het verdiend en moet ervan genieten. Vijf wereldtitels is een ongelooflijk aantal."

Vettel hoopt in 2019 opnieuw met Hamilton om de titel te strijden. "Ik zei tegen hem dat hij volgend jaar opnieuw volle bak moet gaan. Hij moet weer op zijn best zijn om met mij te kunnen strijden."

Vettel feliciteert medewerkers Mercedes

Later meldde de viervoudig wereldkampioen zich in de garage van Mercedes om de monteurs en andere medewerkers van het Duitse team te feliciteren met het kampioenschap voor Hamilton.

"Ze hebben het hele jaar een geweldige prestatie geleverd", moest Vettel erkennen. "Ik kan niets anders doen dan dat accepteren en ze feliciteren."

Vettel won dit seizoen vijf van de eerste dertien races, maar in de tweede seizoenshelft liep Hamilton snel bij hem weg in de WK-stand. Drie races voor het einde besliste de Brit de titelstrijd al in zijn voordeel.

'Natuurlijk had ik het graag langer spannend gemaakt'

"Natuurlijk had ik het graag wat langer spannend gemaakt, maar dat was helaas niet het geval", treurde de 31-jarige coureur.

"We hebben dit jaar keihard gewerkt. Op een gegeven moment kom je op het punt dat je beseft dat het niet gaat lukken. Ik heb vroeger goed opgelet bij wiskunde, dus dan zie je wel aankomen dat je het niet meer gaat redden."

"Maar desondanks wil je strijden tot het einde. Ik heb het nu drie keer meegemaakt dat ik de titelstrijd verlies. Dat zijn geen leuke momenten."

Vettel wil voor constructeurstitel gaan

De Ferrari leek dit jaar minimaal gelijkwaardig aan de Mercedes, maar mede door enkele cruciale fouten van Vettel kon Hamilton de titel grijpen.

"We hebben het hele jaar keihard gewerkt en inderdaad, we hebben onze kansen gehad", keek Vettel terug. "De meeste kansen hebben we gegrepen, sommige niet. Uiteindelijk waren we niet goed genoeg."

In de laatste twee races in Brazilië en Abu Dhabi heeft Vettel nog een duidelijk doel voor ogen. "Over twee weken wil ik weer op mijn best zijn. We strijden nog om de constructeurstitel."

Mercedes heeft 585 punten, Ferrari staat op 530. De laatste constructeurstitel van het Italiaanse team dateert van 2008.