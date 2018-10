Lewis Hamilton komt woorden tekort na het veroveren van zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. De Brit verzekerde zich zondag bij de Grand Prix van Mexico van het kampioenschap.

"Het is een erg vreemd gevoel", zei Hamilton na afloop van de race. "Ik heb de wereldtitel niet hier gewonnen, maar door in vele races hard te werken."

In totaal won de Mercedes-coureur negen van de negentien Grands Prix dit seizoen. Zes overwinningen boekte hij in de laatste vier maanden.

In Mexico eindigde hij op ruime achterstand van winnaar Max Verstappen als vierde en dat was voldoende om de wereldtitel veilig te stellen.

Hamilton evenaart Fangio met vijfde wereldtitel

Met zijn vijfde wereldtitel evenaarde Hamilton de legendarische Juan Manuel Fangio. De Argentijn werd in de jaren vijftig eveneens vijf keer wereldkampioen in de Formule 1.

"Ik zit sinds mijn dertiende bij Mercedes", aldus de 33-jarige coureur. "Om dit voor elkaar te krijgen bij hetzelfde team als Fangio voelt onvoorstelbaar en surrealistisch."

Hamilton werd in 2008 voor het eerst wereldkampioen. Daar voegde hij in 2014 en 2015 nog twee titels aan toe en vorig jaar was hij eveneens de sterkste in het kampioenschap.

'Het was een verschrikkelijke race'

De Engelsman had in Mexico voldoende aan de zevende plek om zijn vijfde wereldtitel veilig te stellen. Hij begon de race goed, maar zakte gedurende de wedstrijd steeds verder terug en kwam uiteindelijk op bijna een ronde van Verstappen als vierde over de finish.

"Het was een verschrikkelijke race", stelde Hamilton. "Ik had een goede start en werkte mezelf naar voren, maar ik heb geen idee wat er daarna gebeurde. Valtteri en ik hadden het lastig."

In het kampioenschap staat hij met de Grands Prix in Brazilië en Abu Dhabi nog voor de boeg op 358 punten. Daarmee heeft hij 64 punten meer dan nummer twee Sebastian Vettel.