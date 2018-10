Max Verstappen was zondag erg gelukkig na zijn zege in Mexico. Net als vorig jaar won de Limburger op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Dit is geweldig", jubelde Verstappen kort na de finish. "Ik wist dat de start doorslaggevend zou zijn en was vastberaden om te winnen vandaag."

Red Bull Racing had voor het eerst sinds 2013 de eerste startrij in handen. Teambaas Christian Horner had Verstappen en polesitter Daniel Ricciardo vooraf opgedragen om geen risico's te nemen en naast elkaar op de eerste bocht af te rijden, zodat ze niet ingehaald konden worden door de snellere Ferrari's en Mercedessen.

Door een matige start van Ricciardo kwam van die tactiek weinig terecht. De Australiër werd voorbijgereden door Verstappen en Lewis Hamilton, waarna de Nederlander net iets later remde voor de eerste bocht dan de Brit.

Verstappen breidt voorsprong gestaag uit

Daarna kon Verstappen zijn marge gestaag uitbreiden. Hij finishte uiteindelijk met vijftien seconden voorsprong op Sebastian Vettel. Hamilton werd vierde en stelde zo zijn vijfde wereldtitel veilig.

"We hadden de juiste banden beschikbaar en de auto was uitstekend", stelde de Red Bull-coureur, die op zaterdag na de kwalificatie nog had geklaagd over de motor in zijn auto.

Hij vertelde dat hij een slechte nacht achter de rug had, omdat hij boos was over de problemen in de kwalificatie. "Ik heb misschien maar twee of drie uur geslapen, omdat ik steeds lag te denken hoe het beter zou kunnen met de motor."

Verstappen was bang dat motor het zou begeven

Het feest voor Red Bull had nog groter kunnen zijn als Ricciardo negen rondes voor het einde niet was uitgevallen met een kapotte motor. Het was al de achtste uitvalbeurt dit seizoen voor de Australiër, die op dat moment vlak voor Vettel op de tweede plek reed.

"Natuurlijk is het jammer dat we Daniel kort voor het einde kwijtraakten", zei Verstappen. "Anders hadden we misschien een een-tweetje gehad, of in ieder geval twee man op het podium."

Na het uitvallen van Ricciardo vroeg de Nederlander in de slotrondes enkele malen zenuwachtig over de boordradio of het vermogen van zijn motor naar beneden kon worden gedraaid, om eventuele problemen te voorkomen.

"Ik wilde er zeker van zijn dat mij niet hetzelfde zou overkomen. Gelukkig bleef ik heel tot de finish", aldus Verstappen.