Max Verstappen heeft zondag op soevereine wijze de Grand Prix van Mexico opnieuw op zijn naam geschreven. Lewis Hamilton werd voor de vijfde keer wereldkampioen door als vierde te eindigen.

Verstappen greep bij de start de leiding en reed onbedreigd naar de zege op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Vorig jaar wist de coureur van Red Bull de race in Mexico ook al te winnen.

Het is de vijfde Grand Prix-zege in de carrière van de 21-jarige Limburger. Hij was naast zijn twee zeges in Mexico ook al succesvol in Spanje (2016), Maleisië (2017) en Oostenrijk (dit jaar).

Hamilton stelde net als vorig jaar zijn wereldtitel veilig in Mexico. De coureur van Mercedes had vooraf aan een zevende plek voldoende, maar hij werd vierde achter het Ferrari-duo Sebastian Vettel (tweede) en Kimi Räikkönen.

Het is de vijfde wereldtitel voor Hamilton. Eerder was de Brit in 2008, 2014, 2015 en 2017 de beste.

De 33-jarige Hamilton evenaart met zijn prestatie de Argentijn Juan Manuel Fangio, die in de jaren vijftig eveneens vijf wereldtitels verzamelde. Alleen de Duitser Michael Schumacher staat met zeven kampioenschappen nog boven Hamilton.

Verstappen pakt leiding bij start

Daniel Ricciardo was van pole begonnen, maar de teamgenoot van Verstappen kende een matige start in Mexico-Stad. De Australiër werd op het lange rechte stuk naar de eerste bocht voorbijgereden door Verstappen en Hamilton. De Nederlander remde als laatste en bleef de Brit nipt voor.

Fernando Alonso was de enige uitvaller in de openingsfase. Hij kreeg een stuk van de voorvleugel van Esteban Ocon tegen zijn bolide. Zijn wagen liep daarbij flink wat schade op.

Het uitvallen van Alonso leidde tot een virtual safetycar, maar dat veranderde niets aan de situatie vooraan. Verstappen reed in gestaag tempo weg bij de concurrenten.

Vettel neemt leiding kort over

Hij raakte de leiding na veertien rondes even kwijt aan Vettel toen hij een pitstop maakte. Nadat de Duitser enkele rondes later ook zijn bandenwissel liet uitvoeren, reed Verstappen weer op kop.

Vettel kwam op de vierde plek terecht, maar wist op zijn nieuwere banden Ricciardo en Hamilton te passeren. De Engelsman en zijn teamgenoot Valtteri Bottas verremden zich even later bij verdedigende acties ten opzichte van respectievelijk Ricciardo en Räikkönen.

Het Mercedes-duo moest een tweede pitstop maken en kwam op de vijfde en zesde plek terug op de baan. Nadat ook Vettel zijn tweede bandenwissel liet uitvoeren, ging Verstappen nogmaals naar binnen. Na zijn pitstop kwam hij als leider weer de baan op.

Motor Ricciardo begeeft het in zicht van de haven

Met nog negen rondes te gaan, viel Ricciardo uit met een technisch probleem. Hij reed op dat moment op de tweede plek, vlak voor Vettel. Het was de achtste uitvalbeurt van dit seizoen voor de Red Bull-coureur. Het hoogste aantal van alle coureurs.

Verstappen was daardoor in de slotfase erg zenuwachtig over zijn motor. Hij vroeg zijn team enkele keren via de boordradio om het vermogen naar beneden te draaien om de kans op een uitvalbeurt te verkleinen.

In de laatste rondes kwam zijn leidende positie niet meer in gevaar, met een voorsprong van zo'n vijftien seconden op Vettel. Kort daarna kwam ook wereldkampioen Hamilton juichend over de finish.