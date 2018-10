Red Bull Racing-teambaas Christian Horner wil dat Daniel Ricciardo en Max Verstappen er alles aan doen om de concurrentie achter zich te houden bij de start van de Grand Prix van Mexico.

"Ik wil dat ze synchroon rijden richting de eerste bocht en zich zo breed mogelijk maken ten opzichte van de Mercedes en de Ferrari", zei Horner na afloop van de kwalificatie.

Red Bull-coureur Ricciardo pakte zaterdag verrassend poleposition op het circuit Autódromo Hermanos Rodríguez. Hij bleef zijn teamgenoot Verstappen een fractie van een seconde voor. Mercedes-coureur Lewis Hamilton en Ferrari-coureur Sebastian Vettel kwalificeerden zich als respectievelijk derde en vierde.

Horner: "Vettel is erg snel op het rechte stuk en dat geldt ook voor Hamilton. Ricciardo en Verstappen moeten zich meer focussen op wat zij doen, in plaats van dat ze zich te veel op zichzelf richten. Dat zullen we voor de wedstrijd nog een keer bespreken."

De 44-jarige Brit benadrukt dat er geen teamorders worden uitgedeeld. "Ze mogen tegen elkaar racen, maar moeten het wel netjes houden. De race wordt niet gewonnen in de eerste bocht. Ze willen allebei heel graag winnen. Dat is het gevaar, maar ze zijn onderdeel van een team. Dat moeten ze onthouden."

'Verstappen gaat zeker sterke race rijden'

De bandenstrategie is volgens Horner heel belangrijk in Mexico. "We moeten goed met de banden omgaan. Deze zijn heel fragiel en we moeten zorgen dat we een strategie hebben om vóór de Ferrari en de Mercedes te blijven. Daar draait het om."

Verstappen leek zaterdag de jongste coureur ooit te worden die poleposition pakt, maar liep dat record mis omdat Ricciardo zijn tijd nog verbeterde. Verstappen heeft bij de laatste twee races van het seizoen in Brazilië en Abu Dhabi nog een kans om het record van Vettel te verbeteren. Volgend jaar is hij te oud.

"Realistisch gezien was dit zijn laatste kans op dat record", aldus Horner. "Max zal er vast nog even over nadenken, maar ik ben er zeker van dat hij zondag sterk zal racen."

De race in Mexico begint zondag om 20.10 uur. Bij een plek bij de eerste zeven of als Vettel de race niet wint, is Hamilton zeker van zijn vijfde wereldtitel.