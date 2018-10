Na een aantal teleurstellende races op rij kon Daniel Ricciardo zaterdag bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico eindelijk weer een succesje vieren. De Australiër begint zondag van poleposition.

Ricciardo troefde in de slotfase teamgenoot Max Verstappen af, die tot dan toe de snelste tijd in handen had op het Autódrome Hermanos Rodriguez. De Nederlander wist zijn tijd niet meer te verbeteren en greep daardoor naast het record van jongste polesitter ooit.

"Ik wist dat dit erin zat", zei Ricciardo in een eerste reactie. "Tijdens de trainingen ging niet alles even lekker, maar ik wist dat het cruciaal was om een goed rondje neer te zetten."

Sinds zijn zege bij de Grand Prix van Monaco liep het voor Ricciardo allemaal wat minder. Hij wist sindsdien geen podium meer te pakken, was in de kwalificaties telkens de mindere van Verstappen en kende veel problemen met zijn auto waardoor hij een aantal keren uitviel.

'Verstappen liet zien dat het mogelijk was'

Door zijn poleposition is veel van die tegenslag vergeten voor de Australiër, die volgend jaar voor Renault rijdt. "Max heeft het hele weekend laten zien dat dit mogelijk was. Ik kon eindelijk weer genieten toen ik hoorde dat ik pole had. Tot nu toe is me dat alleen in Monaco gelukt."

Bovendien is het een één-tweetje voor Red Bull, aangezien Verstappen naast hem begint. "Dat is heel cool voor het team."

Vorig jaar won Verstappen in Mexico de race vanaf de tweede plaats. De race begint zondag om 20.10 uur.