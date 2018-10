Max Verstappen baalt er stevig van dat hij er zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico niet in slaagde om voor het eerst poleposition te pakken. De Red Bull Racing-coureur geeft de schuld aan de Renault-motor in zijn auto.

De 21-jarige Verstappen was in alle vrije trainingen de snelste en had de jongste coureur ooit op pole kunnen worden, maar zag teamgenoot Daniel Ricciardo in de slotfase van de kwalificatie verrassend onder zijn tijd duiken.

"De hele kwalificatie was waardeloos. Ik had dezelfde problemen als in de tweede vrije training. Het afremmen op de motor ging niet zoals ik wilde, het blokkeerde mijn auto", zei Verstappen in een eerste reactie op het circuit.

Tijdens de tweede training, waarin hij ondanks de problemen wél de snelste tijd klokte, viel de Nederlander vrijdag uit met een hydraulisch probleem.

"Ik hoopte dat de problemen daarna waren opgelost, maar nu had ik het weer", zei de zichtbaar teleurgestelde Verstappen later bij Ziggo Sport.

'Wil voor pole vechten als je hele weekend snelste bent'

Het viel Verstappen nog mee dat hij lang de snelste tijd had in Q3 van de kwalificatie. "In een kwalificatie moet alles goed lopen voor een pole. Ik was ook verbaasd dat ik eerste stond na de eerste pogingen", aldus de Limburger.

"Uiteindelijk is dit enorm balen, want je hoopt voor pole te vechten als je het hele weekend de snelste bent geweest."

Vorig jaar reed Verstappen vanaf de tweede startplek naar de zege. Dat hoopt hij dit jaar te herhalen. "Tweede is geen verkeerde plek om te starten. Ik moet zorgen dat ik goed start en ga dan proberen te winnen. Ik vrees vooral de Ferrari's op het eerste lange rechte stuk. Die gaan heel hard."

De race in Mexico begint zondagavond om 20.10 uur. Achter Ricciardo en Verstappen bezet Lewis Hamilton, die op Autódromo Hermanos Rodríguez zeer waarschijnlijk zijn vijfde wereldtitel pakt, de derde startplek.