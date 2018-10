Max Verstappen start zondag tijdens de Grand Prix van Mexico vanaf de tweede plek. De coureur van Red Bull Racing zag zijn teamgenoot Daniel Ricciardo in de kwalificatie in de slotfase de snelste tijd klokken.

Ricciardo kwam in de laatste sessie op het Autódromo Hermanos Rodríguez tot een tijd van 1.14,759 en was daarmee een fractie sneller dan Verstappen, die tot dan toe met 1.14,785 de snelste tijd had.

Verstappen hoopte het record van jongste polesitter over te nemen van Sebastian Vettel. De Duitser was in 2008 op Monza 21 jaar en 72 dagen oud toen hij zijn eerste poleposition pakte. Verstappen is zaterdag 21 jaar en 27 dagen oud.

De Nederlander krijgt in de races op Brazilië en Abu Dhabi nog een kans. Na dit seizoen is hij te oud om het record van de Duitser af te snoepen.

Verstappen hoopt zichzelf zondag op te volgen als racewinnaar. Vorig jaar wist hij vanaf de tweede startplek na twee bochten de leiding te nemen. Die stond hij niet meer af.

Ricciardo passeert Verstappen in ultieme poging

Verstappen voerde de ranglijst in de laatste kwalificatiesessie aan na de eerste pogingen. Hij wist daarna echter niet meer onder zijn snelste ronde te duiken. Dat lukte Ricciardo wel. Verstappen begint daardoor naast de Australiër vanaf de voorste startrij.

De laatste keer dat er twee wagens van Red Bull de eerste startrij vormde was in 2013 bij de Grand Prix van de Verenigde Staten. Destijds bleef Vettel teamgenoot Mark Webber voor.

Lewis Hamilton, die zijn vijfde wereldtitel kan pakken, start als derde, Vettel begint als vierde. Als Vettel wint, moet Hamilton zevende worden om de titel te pakken.

De top tien werd gecompleteerd door Valtteri Bottas (Mercedes), Kimi Räikkönen (Ferrari), Renault-coureurs NIco Hülkenberg en Carlos Sainz en het Sauber-duo Charles Leclerc en Marcus Ericsson.

Verstappen begint race op hardere ultrasofts

Verstappen klokte in de tweede sessie, net als veel van zijn concurrenten, zijn snelste tijd op de ultrasoft-banden. Hij begint de race daardoor ook op dat rubber. Die banden houden het langer vol dan de snellere hypersofts.

Na de tweede sessie vielen Force India-coureur Esteben Ocon, Fernando Alonso (McLaren), thuisrijder Sergio Perez (Force India) en Toro Rosso-coureurs Brendon Hartley en Pierre Gasly af. Die laatste klokte geen tijd, aangezien hij vanwege een motorwissel hoe dan ook achteraan start.

In de eerste kwalificatiesessie viel het doek voor Romain Grosjean (Haas), Stoffel Vandoorne (McLaren), Kevin Magnussen (Haas) en Williams-coureurs Lance Stroll en Sergey Sirotkin. Zij vormen zondag met Gasly de achterhoede.

Verstappen wist tot aan de kwalificatie constant de snelste tijden te rijden. Hij eindigde alle drie de oefensessies als snelste. Wel viel hij tijdens de tweede training stil vanwege een hydraulisch probleem.

De race in Mexico begint zondag om 20.10 uur.