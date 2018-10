Max Verstappen heeft zaterdag ook in de derde vrije training voor de Grand Prix van Mexico de snelste tijd geklokt. De coureur van Red Bull Racing was vrijdag ook al de snelste in beide sessies.

Verstappen klokte op een opdrogende baan in de slotfase een tijd van 1.16,284 op het Autódromo Hermanos Rodríguez en was daarmee zelfs sneller dan op vrijdag.

Met zijn tijd liet hij Lewis Hamilton ruim 0,25 seconden achter zich. De Mercedes-coureur, die zich tot wereldkampioen kan kronen, noteerde 1.16,538 als snelste tijd. Sebastian Vettel reed 1.16,566 en klokte daarmee in zijn Ferrari de derde tijd.

Verstappen hoopt zijn goede vorm door te zetten tijdens de kwalificatie die zaterdag om 20.00 uur van start gaat. De 21-jarige coureur kan voor het eerst in zijn loopbaan poleposition veroveren. De tweede startplek is tot nu toe zijn beste resultaat.

Baan 's nachts helemaal natgeregend

De coureurs bleven tijdens het eerste half uur, op een enkeling na, binnen. De baan was in de nacht van vrijdag op zaterdag volledig natgeregend en was nog niet opgedroogd. Pas in de tweede helft van de sessie meldden veel rijders zich op het circuit, aangezien de baan droger en droger werd.

Valtteri Bottas beleefde weinig plezier aan de afsluitende training. De Fin zette zijn Mercedes met nog een kwartier te rijden aan de kant, na problemen met de hydrauliek. Datzelfde overkwam Verstappen een dag eerder.

Het uitvallen van Bottas leidde tot de komst van de virtual safety car, waardoor veel coureurs besloten naar binnen te gaan. In de resterende tien minuten werd de snelste tijd continu verbeterd en bleek Verstappen zijn snelste ronde het best getimed te hebben.