​Max Verstappen heeft goede hoop dat hij zaterdag om poleposition kan strijden in de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico. De Nederlander zette in de eerste twee vrije trainingen de snelste tijd neer op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

De 21-jarige Verstappen viel vrijdag in de tweede sessie stil met waarschijnlijk een hydraulisch probleem, maar bleef de concurrentie desondanks ruim voor in zijn Red Bull-auto, net als eerder op de dag.

Los van zijn teamgenoot Daniel Ricciardo kwam niemand binnen een seconde van Verstappen, maar de Limburger denkt dat hij zaterdag nog een stuk sneller kan. "Ik was echt niet tevreden met mijn korte run, daar moeten gewoon nog vier tienden vanaf", zei hij bij Ziggo Sport. "Maar ik ben nog steeds snel genoeg, dus er zit wel meer in."

Verstappen is blij verrast door wat hij tot dusver laat zien in Mexico. "Als je 1,2 seconden voor de andere teams staat, dan mag je wel hopen dat morgen ook gewoon goed is. Het kan nog harder, absoluut. Vooral gezien de problemen die we in de tweede training hadden, die in de lange run wel verholpen waren, zit er nog wel wat tijd in."

Verstappen kan nog jongste 'polesitter' ooit worden

Zijn eerste poleposition zou dus tot de mogelijkheden moeten behoren, maar daar is het Verstappen niet louter om te doen. "Ik weet niet wat beter is hier, als eerste of tweede starten. Ik start liever als tweede en dat ik dan de race win, dan dat ik als eerste start en dan tweede word."

Toch gaat hij zijn uiterste best doen voor de snelste tijd in de kwalificatie. "Wellicht dat we zaterdag voor pole kunnen vechten, maar dan moeten we nog hard werken om beter te worden", benadrukte hij in gesprek met Verstappen.nl.

Mocht Verstappen zich zaterdag voor het eerst in zijn carrière als snelste kwalificeren, dan is hij de jongste Formule 1-coureur ooit die vanaf poleposition mag starten. Als dat niet lukt, heeft hij daar nog twee extra kansen voor: in Brazilië en Abu Dhabi.

'Denk niet dat ik een penalty nodig heb'

Hij is overigens niet bang dat hij naar aanleiding van zijn hydraulische probleem in de tweede trainingssessie een gridstraf riskeert omdat hij zijn motor zou moeten laten vervangen. "Dit is ook gewoon onze motor voor de wedstrijd. Ik denk niet dat ik een penalty nodig heb."

Zaterdag om 17.00 uur is de derde vrije training in Mexico-Stad, drie uur later volgt de kwalificatie. De race is zondag om 20.10 uur. Vorig jaar kwam Verstappen 86 duizendsten tekort voor pole, maar won hij een dag later wel de Grand Prix.