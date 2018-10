Max Verstappen heeft vrijdagavond de tweede vrije training voor de Grand Prix van Mexico vroegtijdig moeten beëindigen. De auto van de Red Bull Racing-coureur kwam tien minuten voor het einde tot stilstand.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat er met de wagen van Verstappen aan de hand was, maar het lijkt erop dat de 21-jarige Nederlander de training moest staken vanwege een hydraulisch probleem.

Tot dat moment kende Verstappen juist een uitstekende sessie. De Nederlander was op hypersofts een fractie trager dan in de eerste training van een paar uur eerder (1.16,656), maar klokte wel weer de snelste tijd: 1.16,720.

Alleen Daniel Ricciardo, zijn teamgenoot bij Red Bull, dook ook onder de 1 minuut en 17 seconden: 1.16,873. De top drie werd net als in de eerste training gecompleteerd door Carlos Sainz van Renault (1.17,953).

Verstappen blijft ondanks zijn uitvalbeurt positief. "Het is jammer dat ik de tweede training niet kon afmaken, maar het was verder echt een sterke dag. We hebben een goede auto."

Vettel verbetert zich in tweede training

Ferrari-coureur Sebastian Vettel deed het in de tweede training een stuk beter dan in de eerste sessie, toen hij de zevende tijd klokte. De Duitser was bijna een seconde sneller (1.17,954 om 1.18,746) en zette de vierde tijd neer.

Mercedes maakte geen sterke indruk op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Lewis Hamilton klokte met 1.18,100 de zevende tijd en zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas was nog iets langzamer (negende in 1.18,140.).

Hamilton kroont zich zondag voor de vijfde keer in zijn loopbaan tot wereldkampioen als hij op de zevende plek of hoger eindigt in Mexico. Ook in 2008, 2014, 2015 en 2017 veroverde de 33-jarige Brit de wereldtitel.

Zaterdag derde training en kwalificatie

Pierre Gasly liet zich vanwege een motorwissel niet zien tijdens de eerste training, maar de Fransman van Toro Rosso kwam tijdens de tweede sessie wel de baan op en klokte de veertiende tijd (1.19,047).

Gasly begint door zijn achtste motorwissel van het seizoen en zijn daaropvolgende gridstraf van vijftien posities wel in de achterhoede tijdens de Grand Prix van zondag.

Zaterdag worden eerst nog de derde training en de kwalificatie afgewerkt. De race begint zondag om 20.10 uur Nederlandse tijd. Vorig jaar ging de zege in Mexico naar Verstappen, die Bottas en Kimi Räikkönen (Ferrari) achter zich hield.