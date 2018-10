Max Verstappen heeft vrijdag in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico overtuigend de snelste tijd neergezet.

De 21-jarige Limburger dook op hypersofts als enige coureur onder de 1 minuut en 17 seconden: 1.16,656. Het is al het vierde jaar op rij dat Verstappen in een van de drie trainingen in Mexico de snelste is.

Red Bull Racing presteerde sowieso sterk in de eerste training, want Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo klokte de tweede tijd (1.17,139). De top drie werd gecompleteerd door Renault-coureur Carlos Sainz (1.17,926), terwijl zijn teamgenoot Nico Hülkenberg de vierde tijd neerzette.

Lewis Hamilton was op het Autódromo Hermanos Rodríguez bijna 1,5 seconde langzamer dan Verstappen en klokte de vijfde tijd (1.18,075). De coureur van Mercedes kan in Mexico zijn vijfde wereldtitel veiligstellen als hij op de zevende plek of hoger eindigt.

Ferrari's buiten top vijf in eerste training

Hamiltons teamgenoot bij Mercedes Valtteri Bottas werd zesde, vlak voor Ferrari-coureurs Sebastian Vettel (zevende in 1.18,746) en Kimi Räikkönen (achtste in 1.18,936).

Pierre Gasly kwam niet in actie tijdens de eerste training. De Fransman van Toro Rosso, volgend seizoen de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, liet voor de achtste keer dit seizoen de Honda-motor in zijn auto vervangen en moet zondag in de race in de achterhoede starten.

De tweede vrije training is vrijdag om 21.00 uur begonnen. Zaterdag worden de derde training en de kwalificatie afgewerkt. De Grand Prix van Mexico begint zondag om 20.10 uur Nederlandse tijd.

Vorig jaar ging de zege naar Verstappen, die in Mexico Bottas en Räikkönen achter zich hield.