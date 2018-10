Lewis Hamilton kijkt ernaar uit om zondag in de Grand Prix van Mexico zijn langverwachte vijfde wereldtitel te behalen. De Mercedes-coureur zou een nieuw kampioenschap nog specialer vinden dan zijn eerdere vier.

Hamilton had zich afgelopen weekend in de Verenigde Staten al tot wereldkampioen kunnen kronen, maar zijn derde plaats achter Kimi Räikkönen en Max Verstappen volstond toen nog niet. Concurrent Sebastian Vettel werd namelijk vierde.

In Mexico kan zijn vijfde titel hem echter nauwelijks ontgaan. "Als het me lukt, zou het de wereldtitel zijn waarop ik het meest trots ben en waar ik de meeste voldoening uit haal", aldus Hamilton in aanloop naar de race op Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Ook al heb ik mezelf verbeterd, de weerstand wordt ook steeds groter en de omstandigheden veranderen continu. Gezien alles wat ik heb doorstaan, is dit een van de leukste seizoenen."

Als concurrent Vettel van Ferrari zondag wint in Mexico, heeft Hamilton aan een plek bij de eerste zeven genoeg. Bij het uitblijven van een zege voor Vettel is de Brit zeker van zijn vijfde wereldtitel.

'Wereldkampioen worden alsmaar moeilijker'

De 33-jarige Hamilton pakte in 2008 zijn eerste wereldtitel en was ook in 2014, 2015 en 2017 de beste in de Formule 1. Nieuw succes zou veel betekenen voor de coureur van Mercedes.

"Toen ik voor het eerst wereldkampioen werd, zei een van de oud-kampioenen dat de tweede altijd veel moeilijker is. Zo heb ik het ook ervaren. De eerste was al zwaar, maar sindsdien is het alsmaar moeilijker geworden om wereldkampioen te worden", aldus de Brit, die overigens geen druk voelt.

"Ik heb dit eerder meegemaakt. Ik denk dat het ook met mijn levensfase te maken heeft dat ik zo rustig ben. Ik ben ouder, heb de ervaring en weet wat ik nodig heb om op mijn best te zijn. Ik geniet gewoon."

De eerste vrije training in Mexico begint vrijdag om 17.00 uur, waarna om 21.00 uur de tweede oefensessie volgt. Zaterdag staan de derde training (17.00 uur) en de kwalificatie (20.00 uur) op het programma, en de race start zondag om 20.10 uur.