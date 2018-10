Max Verstappen begint vol goede moed aan het Grand Prix-weekend in Mexico. De coureur van Red Bull Racing won de race op Autódromo Hermanos Rodríguez vorig jaar.

"We hebben hier absoluut de beste kans om dit jaar nog een race te winnen", zei Verstappen donderdag op een persconferentie. Na de race in Mexico-Stad staan er nog Grands Prix in Brazilië en Abu Dhabi op het programma.

"We gaan ons best doen om de set-up van de auto zo goed mogelijk te krijgen. In de kwalificatie zullen we kansloos zijn, maar in de race niet", voorspelde de 21-jarige Limburger.

"Het zal in de kwalificatie close worden tussen Ferrari en Mercedes en wij zullen daarachter zitten. Maar op zondag zal ik ze uitdagen, als coureur wil je altijd winnen."

Hoogte Mexico volgens Verstappen in voordeel van Red Bull

Doordat het circuit in Mexico op 2.200 meter hoogte ligt en er relatief weinig zuurstof in de lucht zit, kunnen de motoren er niet maximaal presteren.

"Daardoor is het verschil tussen de diverse motoren wat kleiner", stelt Verstappen. "De mechanische grip is op dit circuit erg belangrijk, daarom zijn wij hier erg competitief, ondanks het lange rechte stuk."

Verstappen sprak de verwachting uit dat hij in Mexico sterker zal zijn dan afgelopen weekend in Austin. Daar eindigde hij bij de Grand Prix van de Verenigde Staten knap als tweede achter Kimi Räikkönen, ondanks een achttiende startplek.

"Het was zeker een goede race in de VS, al is het moeilijk om te zeggen of het mijn beste race ooit was. Maar het is altijd goed om veel WK-punten te scoren."

'Ik ben nog steeds aan het leren'

Aan het begin van het jaar kreeg Verstappen nog veel kritiek, maar de laatste maanden is hij niet of nauwelijks op een fout te betrappen. "Hoe meer ervaring ik krijg, des te beter ik word. Ik ben nog steeds aan het leren", vertelde hij.

De eerste vrije trainingen in Mexico zijn vrijdag om 17.00 en 21.00 uur Nederlandse tijd. Zaterdag om 17.00 uur is er nog een oefensessie, om 20.00 uur gevolgd door de kwalificatie. Zondag om 20.10 uur gaan de lichten op groen voor de race.