Rich Energy wordt vanaf volgend seizoen titelsponsor van Haas F1. Het Amerikaanse Formule 1-team en de Britse energiedrankfabrikant sloten een contract voor meerdere jaren.

"Dit is voor ons een nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van het team", zegt teambaas Günther Steiner donderdag op de website van Haas. "Rich Energy kan ons steunen in onze ontwikkeling en groei en op die manier hopen wij de ingezette lijn nog verder te kunnen laten groeien."

Door de overeenkomst heet het team vanaf volgend seizoen Rich Energy Haas F1 Team. Eerder dit jaar deed de energiedrankfabrikant een poging tot een overname van Force India, maar dat mislukte.

Ook William Storey, de CEO van Rich Energy, is blij dat zijn bedrijf titelsponsor van Haas wordt. "Wij zijn enorm enthousiast", laat hij weten.

"We hebben dezelfde doelen en ambities en proberen die nu samen te verwezenlijken. Wij willen als bedrijf de volgende stap zetten en de Formule 1 is voor ons ideaal om ons merk over de hele wereld bekend te maken."

Grosjean en Magnussen rijden ook volgend seizoen voor Haas

Eind vorige maand bevestigde Haas dat Romain Grosjean en Kevin Magnussen ook volgend seizoen voor het team zullen uitkomen. Voor Grosjean wordt het zijn vierde jaar in dienst van de Amerikaanse renstal en Magnussen begint aan zijn derde seizoen.

Haas, bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 1, bezet met nog drie races voor de boeg de vijfde plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Het team wil dit jaar voor het eerst door de grens van honderd punten gaan.

Komend weekend staat de Grand Prix van Mexico op het programma. De eerste vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez begint vrijdag om 17.00 uur.