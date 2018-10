Daniel Ricciardo kan niet wachten om aan de slag te gaan bij Renault. De coureur van Red Bull Racing barst van ambitie en denkt dat hij over een paar jaar een gooi naar de wereldtitel kan doen.

"Vier jaar geleden reed ik eigenlijk al goed genoeg om wereldkampioen te worden. Nu ik aan dit avontuur begin, denk ik dat het realistisch is om op 2021 te mikken", zegt Ricciardo donderdag tegen het Spaanse AS.

De 29-jarige Australiër, die in 2014 debuteerde bij Red Bull, heeft het gevoel dat hij zich volgend jaar bij Renault opnieuw moet bewijzen. Het Franse team behoort de laatste jaren niet tot de top in de Formule 1 en beschikt over een niet al te betrouwbare motor.

Juist met die Renault-motor beleeft Ricciardo een moeizaam seizoen bij Red Bull, want hij viel in de voorbije maanden regelmatig uit. Red Bull stapt in 2019 over naar motorleverancier Honda, maar Ricciardo heeft er alle vertrouwen in dat Renault verbetert.

"Ik wil tegenover mezelf én andere mensen bewijzen dat het de juiste keuze is. Ik wil laten zien dat sommige mensen het bij het verkeerde eind hebben", aldus de teamgenoot van Max Verstappen. "Ik wil groeien met het team, deel uitmaken van progressie en Renault het gevoel geven dat ik de investering waard ben."

'Moet voorbeeld nemen aan Valentino Rossi'

Ricciardo is er niet bang voor dat hij de komende jaren voorbij wordt gestreefd door coureurs van de nieuwe generatie, zoals Verstappen, Charles Leclerc, George Russell en Lando Norris.

"Net als in veel andere sporten begint men op steeds jongere leeftijd. De simulators worden beter, dus de kinderen komen sneller op een hoog niveau en de generaties zullen alsmaar beter worden", aldus de nummer drie van 2014 en 2016.

"Ik denk dat ik een voorbeeld moet nemen aan Valentino Rossi, die constant meegroeide in de MotoGP, zijn rijstijl aanpaste en veel deed om zich te blijven verbeteren. Dat is het belangrijkste voor me. Lewis Hamilton heeft dat ook gedaan en nu ik een oudere coureur word, moet ik dat ook doen."

Voordat hij de overstap naar Renault maakt, rijdt Ricciardo eerst nog drie races voor Red Bull. Zondag staat de Grand Prix van Mexico op het programma, waarna dit seizoen ook Brazilië en Abu Dhabi nog aangedaan worden.