Met Max Verstappen als laatste winnaar strijkt de Formule 1 dit weekend neer in Mexico. Lewis Hamilton kan net als vorig jaar op het Autódromo Hermanos Rodríguez de wereldtitel veilig stellen. Robert Doornbos vertelt alles wat je moet weten over de Grand Prix van Mexico.

De kans is groot dat het dit weekend opnieuw feest is in het kamp van Mercedes. "Normaal gesproken is het appeltje-eitje voor Hamilton om het kampioenschap te beslissen", zegt Doornbos tegen NUsport.

"Maar je weet het nooit. Daniel Ricciardo viel afgelopen zondag in de Verenigde Staten ook zomaar stil en dat kan Hamilton natuurlijk ook gebeuren."

Hamilton heeft een zevende plaats nodig om voor de vijfde keer wereldkampioen te worden. Sebastian Vettel is de laatste concurrent van Hamilton in de WK-strijd. Ook als de Duitser niet wint, is de Brit zeker van de titel, ongeacht zijn eigen resultaat. De coureur van Ferrari haalde nog nooit het podium in Mexico.

Vorig jaar werd Hamilton door Verstappen op een ronde gezet en eindigde hij slechts als negende op het Autódromo Hermanos Rodríguez, nadat hij in de eerste ronde een lekke band opliep door toedoen van Vettel. De Duitser verloor bij dat incident een stuk van zijn voorvleugel en eindigde als vijfde.

"Verstappen kon daardoor onbedreigd naar de zege rijden", blikt Doornbos terug. "Voor ons Nederlanders was het geweldig omdat Verstappen won, maar eigenlijk was het maar een doodsaaie race."

WK-stand na 18 van de 21 races Hamilton (Mercedes) - 346 punten

Vettel (Ferrari) - 276 punten

Räikkönen (Ferrari) - 221 punten

Bottas (Mercedes) - 217 punten

Verstappen (Red Bull) - 191 punten

Ricciardo (Red Bull) - 146 punten

Kan Verstappen weer winnen?

Zijn indrukwekkende prestatie van zondag in de Verenigde Staten belooft veel voor de kansen van Verstappen in Mexico. Of hij kans maakt op de zege? "Dat is nog voor de eerste trainingen heel moeilijk te zeggen", vindt Doornbos. "Maar hopelijk kan hij weer ver 'boven zijn materiaal uitstijgen' zoals hij dat in de VS deed."

"Want eigenlijk komt de auto van Red Bull tekort om de strijd aan te kunnen gaan met Mercedes en Ferrari. Daarvoor hebben ze gewoon tachtig pk te weinig."

Maar door de huidige topvorm van de jonge Limburger moet er volgens Doornbos toch iets mogelijk zijn. "Verstappen zit de laatste races gewoon heel goed in zijn vel en bewees dat hij wel degelijk om de zege mee kan doen, zelfs als hij van de achttiende plaats moet starten."

"Zijn eerste ronde in de VS was echt waanzinnig en de tactiek van Red Bull pakte ook perfect uit met de pitstop op het juiste moment waardoor hij Valtteri Bottas kon passeren. Het was echt een teamprestatie."

Starttijden GP Mexico (Nederlandse tijd) Vrijdag, 17.00 uur: Eerste vrije training

Vrijdag, 21.00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag, 17.00 uur: Derde vrije training

Zaterdag, 20.00 uur: Kwalificatie

Zondag, 20.10 uur: Race

Red Bull rijdt waarschijnlijk met oudere motor

Nadeel voor Verstappen is wel dat hij in Mexico hoogstwaarschijnlijk niet met de C-spec-motor van Renault zal rijden. Omdat er twijfels zijn over de betrouwbaarheid in de ijle lucht in Mexico Stad, kiest het team voor de oudere B-spec, die minder vermogen heeft maar wel betrouwbaarder is.

De baan in Mexico ligt op zo'n 2.200 meter hoogte, waardoor de motoren minder zuurstof kunnen gebruiken en niet hun maximale potentieel benutten.

"Alle teams hebben daar ongeveer even veel last van", zegt Doornbos. "Je kunt niet zeggen dat dit een voordeel is voor Verstappen of een nadeel voor Mercedes of Ferrari."

Wat is er bijzonder aan dit circuit?

Uniek aan het Autódromo Hermanos Rodríguez is dat het deels in een stadion gelegen is. "Nergens ter wereld zitten zo veel fans zo dicht bij het circuit, dat moet een gave ervaring zijn voor de coureurs", aldus Doornbos.

"Maar het is er ook erg smal en je kunt er niet hard rijden, dus het is geen heel spannend deel van de baan. Er zijn sowieso niet veel mogelijkheden om in te halen, dat kan nog het best aan het einde van het lange rechte stuk."

Verstappen zegt al enkele weken dat hij uitkijkt naar de race in Mexico. "Normaal gesproken heeft Red Bull hier de beste kans om te winnen in de laatste Grands Prix van het seizoen", denkt Doornbos.

Door de nasleep van orkaan Willa zal het weer dit weekend in Mexico Stad nog onstuimig zijn. Zowel op vrijdag, zaterdag als zondag wordt er rekening gehouden met veel neerslag.