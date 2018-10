Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft bewondering voor de manier waarop Max Verstappen presteert in de Formule 1, vooral gezien zijn matige start van het seizoen. Ook adviseur Helmut Marko is vol lof over de Nederlander.

Verstappen maakte zondag op het Circuit of the Americas indruk door tweede te worden nadat hij vanaf de achttiende plek was gestart. De 21-jarige Limburger had zelfs zicht op de zege, maar die ging uiteindelijk naar Kimi Räikkönen.

"Sinds Montreal heeft Max een aantal briljante races gereden. Hij had een lastige start van het jaar. Hij heeft zijn kop niet laten hangen. Hij heeft de druk niet de overhand laten krijgen", zegt Horner woensdag tegen Motorsport.com.

"Max heeft de storm overleefd en hij is er alleen maar sterker van geworden. Inmiddels beschikt hij over redelijk wat ervaring en dat benut hij erg goed. Wij moeten hem gewoon de middelen geven zodat hij elk weekend zo kan presteren."

Verstappen raakte in de slotfase van de Amerikaanse Grand Prix verwikkeld in een gevecht met leider Räikkönen en Lewis Hamilton, die op de wereldtitel joeg, maar daar nog naast greep. Het verschil tussen de drie coureurs was slechts enkele seconden.

Marko: 'Honda ligt nu al voor op Renault'

Adviseur Marko is, net als Horner, onder de indruk van wat Verstappen laat zien. "Bij Max kun je er inmiddels van uitgaan dat er iets bijzonders komt. Vanaf plek achttien om de zege knokken en dan ook nog zo'n tempo met die banden rijden, dat is ongelooflijk", zegt hij woensdag tegen Motorsport.com over de race in de VS.

De verwachting is dat Verstappen en Red Bull volgend jaar nog beter voor de dag zullen komen, want dan wordt motorleverancier Renault verruild voor Honda. De Japanse fabrikant maakt dit seizoen een goede indruk bij Toro Rosso, ook al kreeg die renstal in de VS gridstraffen vanwege een nieuwe motor.

"Dat was bewust en is allemaal werk richting volgend jaar. Het zijn ontwikkelingsfases die we dan in races kunnen uitproberen", aldus een tevreden Marko, die bestrijdt dat Toro Rosso lijdt onder de experimenten met het oog op volgend seizoen.

"Het is ook gunstig voor Toro Rosso zelf. Zij profiteren er net zo veel van, maar het is natuurlijk wel een mooi gebaar en een vruchtbare werkwijze. Honda ligt nu al voor ten opzichte van Renault, ook in de race."

'GP Mexico laatste kans op overwinning'

Komende zondag staat in Mexico de negentiende Grand Prix van het seizoen op het programma. Teambaas Horner beaamt dat Verstappen en teamgenoot Daniel Ricciardo op het Autódromo Hermanos Rodríguez normaal gesproken de laatste kans op een zege krijgen.

"We hopen dat de hoogte het verschil in motoren wat terugdringt. De Ferrari en Mercedes zullen niet in staat zijn om met hun sterke powermodes te rijden", aldus de Brit. "Dat heeft ons vorig jaar enorm geholpen. We hopen dat dat dit jaar wederom het geval zal zijn. Realistisch gezien is dit onze laatste kans op een overwinning."

Verstappen won dit jaar de Grand Prix van Oostenrijk en stond in totaal acht keer op het podium. In zijn laatste zes races eindigde de Nederlander telkens bij de eerste vijf.