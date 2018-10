Daniel Ricciardo kan er niet over uit dat hij zondag in de Grand Prix van de Verenigde Staten al vroeg uitviel vanwege een accuprobleem. Voor de Australiër was het al de zevende keer dit seizoen dat hij een race niet kon afmaken.

"Het is ongelooflijk frustrerend dat ik de Grand Prix al zo vroeg moest staken. Het lijkt alsof ik geen greintje geluk meer heb", zei een zwaar teleurgestelde Ricciardo na de race in Austin.

De Red Bull Racing-coureur begon de Grand Prix op het Circuit of the Americas vanaf de vierde plek, maar na amper tien ronden kwam zijn auto tot stilstand. Daarmee ging zijn hoop op een eerste podiumplek sinds mei in rook op.

"De auto viel opeens uit en ik kon niet meer communiceren via de boordradio, dus het moet wel een accuprobleem zijn", aldus Ricciardo, die Ferrari-coureur Kimi Räikkönen voor Max Verstappen (tweede) over de finish zag komen.

"Deze teleurstelling is moeilijk te accepteren, zeker als ik naar het raceverloop kijk en de mogelijkheden die er voor mij lagen. Het enige wat ik kan doen, is hard blijven werken."

'Ik had op meer hoogtepunten gehoopt'

De 29-jarige Ricciardo, die volgend jaar voor Renault rijdt, is dit seizoen in zeven van de achttien races tot dusver uitgevallen. Ook in Bahrein, Azerbeidzjan, Oostenrijk, Duitsland, België en Italië wist de huidige nummer zes in de WK-stand door uiteenlopende problemen de finish niet te bereiken.

Het is tekenend voor de moeizame periode waarin Ricciardo verkeert. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar in de Formule 1 won dit seizoen twee van de eerste vijf races (China en Monaco), maar sindsdien eindigde hij geen enkele keer op het podium.

"Het vervelendste is dat ik nog maar een paar races voor Red Bull kan rijden en met veel meer hoogtepunten rekening had gehouden", zegt Ricciardo. "Hopelijk kan ik in ieder geval nog één keer met het team een podiumplek vieren en weer dat euforische gevoel krijgen."

Ricciardo heeft dit seizoen nog drie kansen om op het podium te eindigen. Het seizoen wordt zondag hervat met de Grand Prix van Mexico, waarna er ook nog races in Brazilië en Abu Dhabi op het programma staan.