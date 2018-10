Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing is zeer onder de indruk van de manier waarop Max Verstappen zondag de tweede plek in de Grand Prix van de Verenigde Staten veiligstelde.

De 21-jarige Limburger moest door een mislukte kwalificatie en een versnellingsbakwissel vanaf de achttiende positie starten, maar klom al snel op naar de vijfde plek en werkte zich in de slotfase zelfs naar de tweede positie.

"Verstappen heeft een geweldige en briljante Grand Prix gereden", zegt een tevreden Horner. "Dit is een klassieke race van hem, want hij geeft nooit op. Dat hij op het einde nog voor de overwinning streed, is ongelooflijk."

Verstappen slaagde erin nummer drie Lewis Hamilton, die als enige coureur in de top vijf twee keer de pits indook, achter zich te houden en als tweede over de finish te komen achter winnaar Kimi Räikkönen van Ferrari.

"We kozen het juiste moment om over te schakelen op supersofts door vlak voor Valtteri Bottas de baan op te komen. Het was een tweestopstrategie, maar Verstappen ging zo goed met zijn banden om dat we het tot de finish redden."

'Tweede plek Verstappen is fantastisch'

Horner genoot vooral van de zenuwslopende slotfase, waarin Hamilton nog alles op alles zette om Verstappen en mogelijk ook Räikkönen in te halen. De Mercedes-coureur had bij winst in Austin zijn vijfde wereldtitel veiliggesteld, aangezien concurrent Sebastian Vettel niet meer in aanmerking kwam voor de tweede plek.

"Hamilton was veel sneller en kwam heel dicht bij de eerste twee auto's, wat resulteerde in een mooi en eerlijk gevecht met Verstappen", aldus Horner. "Räikkönen kreeg daardoor de ruimte om zijn verdiende overwinning te boeken. Dat Verstappen als tweede over de finish kwam, is echt fantastisch."

Verstappen eindigde in Austin al voor het achtste keer dit seizoen op het podium. De Red Bull-coureur verbeterde daarmee zijn prestatie van 2016, toen hij in zeven races bij de eerste drie eindigde.

'We leven mee met Ricciardo'

Voor Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo verliep de race een stuk minder voorspoedig. De 29-jarige Australiër moest zijn auto vroegtijdig aan de kant zetten vanwege een probleem met de accu.

"Het is ontzettend frustrerend voor Daniel dat hij zijn race na een goede start zo vroeg moest staken", erkent Horner. "Het lijkt erop dat hem hetzelfde overkwam als in Bahrein, waar de accu ook faalde."

"Het hele team leeft mee met Daniel en we willen hem in zijn laatste races voor ons nog graag op het podium zien eindigen. Helaas is dat in de laatste Grands Prix, veelal door oorzaken waar wij geen invloed op hebben, niet mogelijk geweest."

Voor Ricciardo, die volgend seizoen voor Renault rijdt, was het al de zevende keer dit seizoen dat hij uitviel in een Grand Prix. Hij eindigde eind mei in Monaco voor de laatste keer op het podium.

Heb je vragen over de Grand Prix van de Verenigde Staten of de Formule 1 in het algemeen? Stuur ze op naar sport@nu.nl! In de podcast van maandag zullen we de beste vragen beantwoorden.