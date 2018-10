Esteban Ocon en Kevin Magnussen zijn zondag na de Grand Prix van de Verenigde Staten gediskwalificeerd. De coureurs van respectievelijk Force India en Haas zagen hun resultaten geschrapt worden vanwege het overtreden van de brandstofregels.

Ocon ging in de fout door aan het begin van de race in Austin de brandstoftoevoer van zijn auto te ver open te zetten. De 22-jarige Fransman was als achtste over de finish gekomen op het Circuit of the Americas.

De 26-jarige Magnussen finishte aanvankelijk als negende, maar de Deen verbruikte tijdens de race meer brandstof dan de maximaal toegestane 105 kilo en zag zijn behaalde punten voor de WK-stand eveneens in rook opgaan.

Door de diskwalificaties eindigde Ocons ploeggenoot bij Force India, Sergio Pérez, als achtste. Brendon Hartley van Toro Rosso schoof door naar de negende plek, zijn beste resultaat dit seizoen. Marcus Ericsson legde beslag op de tiende positie en sleepte daardoor nog een punt binnen voor Sauber.

'We hebben er geen voordeel uit gehaald'

Het is nog niet bekend of Force India en Haas in beroep gaan tegen de beslissing van de Formule 1-officials. Teambaas Otmar Szafnauer van Force India kan in ieder geval geen begrip opbrengen voor de diskwalificatie van Ocon.

"We hebben er over de hele ronde gezien geen voordeel uit gehaald", stelt Szafnauer volgens Motorsport.com. "Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Als je buiten de baanlimieten gaat en er geen voordeel uit haalt, bestraffen ze je ook niet."

De Grand Prix van de Verenigde Staten werd gewonnen door Ferrari-coureur Kimi Räikkönen, terwijl Max Verstappen (tweede) en Lewis Hamilton (derde) het podium in Austin completeerden.

Het seizoen wordt zondag hervat met de Grand Prix van Mexico. Mercedes-coureur Hamilton heeft aan een zevende plek genoeg om voor de vijfde keer in zijn loopbaan wereldkampioen te worden.