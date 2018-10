Lewis Hamilton was verrast door de strategie van Mercedes tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. De van poleposition gestarte Brit maakte als enige coureur uit de top vijf twee pitstops op het circuit in Austin en werd uiteindelijk derde.

"We hebben het onszelf erg lastig gemaakt", stelde Hamilton zondag na afloop van de race. "Ik snap niet echt hoe onze strategie zo heeft kunnen uitpakken."

Bij een zege was Hamilton voor de vijfde keer wereldkampioen geworden, maar hij moet het titelfeest nog minimaal een week uitstellen.

Hamilton ging in Austin in de elfde ronde de pits in tijdens een virtual safetycar-situatie en de strategie van Mercedes leek in eerste instantie te werken, want Hamilton kwam als derde weer de baan op. Binnen tien rondes heroverde hij de leiding.

Met nog twintig rondes voor de boeg begonnen de banden van Hamilton echter zware sporen van slijtage te vertonen, waardoor hij opnieuw een pitstop moest maken. De viervoudig wereldkampioen kwam met een achterstand van twaalf seconden op Räikkönen terug op het circuit.

"Een verschil van twaalf seconden was te veel om te overbruggen", stelde hij. "Natuurlijk had ik gedacht dat we beter konden presteren. Dit kwam een beetje als een verrassing, maar je kunt het niet altijd goed doen."

'Geweldig om aan het einde zo te racen'

Uiteindelijk kwam Hamilton in de slotfase van de race op de derde plaats terecht en raakte hij verwikkeld in een gevecht met Max Verstappen. Drie rondes voor het einde deed hij een aanval op de tweede plek van de Nederlander, maar de Red Bull-coureur hield knap stand.

Desondanks genoot de Mercedes-coureur van de strijd, waarbij hij enkele bochten wiel-aan-wiel reed met Verstappen. "Het was geweldig om aan het einde van de wedstrijd nog zo te moeten racen."

Het deerde Hamilton niet dat hij de wereldtitel nog niet kon vieren in de Verenigde Staten. "Ik ben erg blij dat ik in de top drie eindigde. Het zat dicht bij elkaar. Ferrari was dit weekend de sterkste, dus we moeten flink aan de bak in de volgende race."

Die race staat volgende week op het programma in Mexico. Hamilton heeft op het Autódromo Hermanos Rodríguez genoeg aan de zevende plaats om zich van de wereldtitel te verzekeren.

Heb je vragen over de Grand Prix van de Verenigde Staten of de Formule 1 in het algemeen? Stuur ze op naar sport@nu.nl! In de podcast van maandag zullen we de beste vragen beantwoorden.