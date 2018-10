Kimi Raïkkonen was zondag tevreden met zijn zege in de Grand Prix van de Verenigde Staten. De coureur van Ferrari boekte zijn eerste overwinning sinds 2013.

Het was 113 races oftewel 2044 dagen geleden dat Räikkönen voor het laatst een race won. De Fin zegevierde namens het team van Lotus vijf jaar geleden in Australië. Nooit eerder zat er zoveel tijd tussen twee overwinningen van één coureur in de Formule 1.

"Het is lang geleden, maar hier ben ik weer", zei Räikkönen koeltjes na de race. Hij finishte in Austin met kleine voorsprong op Max Verstappen en Lewis Hamilton, die zijn vijfde wereldtitel daardoor minimaal een week moet uitstellen.

Räikkönen begon de race op de tweede plek, maar wist Hamilton al in de eerste bocht te passeren. Hij maakte daarbij gebruik van zijn ultrasofts, die sneller zijn dan de supersofts die Hamilton had.

"Ik had een goede start en wist dat ik er vol voor moest gaan", keek Räikkönen terug. In de slotfase hield hij Verstappen en Hamilton nipt achter zich. "Mijn banden waren eraan, maar ik kon de snelheid constant houden. Op het eind was ik vooral bezig met de banden heel te houden."

"Het was een mooie en faire strijd en dat is wat de coureurs en de fans willen", vervolgde hij. "Natuurlijk ben ik blij. Ik word liever eerste dan tweede."

Räikkönen is oudste winnaar sinds Mansell in 1994

Het was de 21e zege uit zijn carrière. Met zijn 39 jaar is Räikkönen bovendien de oudste Grand Prix-winnaar sinds Nigel Mansell, die in 1994 op veertigjarige leeftijd de GP van Australië won.

"Het was een geweldig weekend", concludeerde hij. "De auto was steeds goed."

Normaal gesproken heeft Räikkönen nog drie kansen om een Grand Prix te winnen: volgende week in Mexico en daarna nog in Brazilië en Abu Dhabi. De komende twee jaar rijdt hij voor Sauber, omdat hij bij Ferrari plaats moet maken voor de 21-jarige Charles Leclerc.

