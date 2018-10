Max Verstappen is enigszins verrast door zijn tweede plaats bij de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Nederlander moest zondag op het circuit in Austin alleen Kimi Räikkönen voor zich dulden.

"De tweede plaats was enigszins onverwacht", zei Verstappen na afloop van de race. "Ik had een goede start en een goede eerste ronde. Daarna gebeurde er een hoop, maar daar kon ik mooi uit blijven."

De Red Bull-coureur begon vanaf de achttiende plek en werkte zich in een mum van tijd op naar de vijfde plek. "Daarna kon ik mijn eigen race rijden. Ik had een erg goed tempo te pakken."

Uiteindelijk kwam de 21-jarige Verstappen in de slotfase van de race op de tweede plaats terecht en raakte hij in een bloedstollende strijd met Räikkönen en Lewis Hamilton verwikkeld.

Als Hamilton Verstappen van de tweede plaats had verdrongen en Sebastian Vettel niet verder was gekomen dan de vijfde plek, had de Brit zich verzekerd van zijn vijfde wereldtitel. De Mercedes-coureur werd uiteindelijk derde en de Duitser vierde, waardoor de strijd in het kampioenschap nog niet beslist is.

'Ik pushte zo hard dat mijn schoen kapot is'

Verstappen had er maling aan dat er ook om de wereldtitel werd gestreden. "Het maakt me geen zak uit dat er vandaag een kampioenschap op het spel stond", beweerde hij. "Ik probeer gewoon die wedstrijd te winnen."

De Limburger had in de laatste rondes iets meer dan een seconde achterstand op Räikkönen. Hij heeft er naar eigen zeggen alles aan gedaan om de Fin van diens eerste zege sinds begin 2013 af te houden.

"Ik was zo hard aan het pushen dat mijn schoen kapot is", liet hij weten. "Nog een paar rondjes en dan had ik mijn tenen geschaafd. We hebben het verkeerde materiaal gebruikt."

'Het was een mooi gevecht met Lewis'

Met nog drie rondes voor de boeg deed Hamilton een aanval op de tweede plek van Verstappen, maar de Nederlander hield knap stand. Hij slaagde er niet meer in om Räikkönen te passeren.

"Helaas waren mijn banden in de slotfase volledig op en kon ik niet profiteren van de supersofts", concludeerde hij. "Maar ik ben blij dat we die supersofts naar de finish hebben kunnen rijden. Het was een mooi gevecht met Lewis."

De tweede plaats voor Verstappen betekende zijn achtste podiumplek van dit seizoen. Daarmee verbetert hij zijn prestatie van 2016, toen hij zeven keer op het podium stond.

