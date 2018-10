Max Verstappen is zondag in de Grand Prix van de Verenigde Staten tweede geworden achter Kimi Räikkönen. Lewis Hamilton pakte de derde plek, waarmee hij zijn vijfde wereldtitel nog niet veilig wist te stellen.

Hamilton was bij een zege wereldkampioen geworden omdat concurrent Sebastian Vettel op het Circuit of the Americas vierde werd. De Mercedes-coureur kwam Verstappen ondanks een felle strijd in de slotfase van de race niet voorbij.

Räikkönen boekte zijn eerste overwinning sinds 2013, toen hij voor Lotus de openingsrace in Australië won. Het is de 21e zege in de carrière van de 39-jarige Fin, die Ferrari volgend jaar verruilt voor Sauber.

De tweede plaats voor Verstappen, die in Austin startte vanaf de achttiende plek, is zijn achtste podiumplek van dit jaar. Daarmee verbetert hij zijn prestatie van 2016, toen hij zeven keer op het podium stond.

De vijfde wereldtitel voor Hamilton is absoluut niet in gevaar, want er staan nog drie races op het programma. Volgende week in Mexico heeft hij aan een zevende plek voldoende om de wereldtitel veilig te stellen.

Na de race werd Esteban Ocon gediskwalificeerd. De Fransman van Force India was als achtste geëindigd, maar hij had de regels over de brandstof geschonden.

Succesvolle inhaalrace Verstappen

Verstappen had zaterdag in de kwalificatie door technische problemen slechts de dertiende startplek veroverd. Vanwege een gridstraf door een versnellingsbakwissel moest hij zelfs als achttiende beginnen.

In de eerste ronde slaagde de Red Bull-coureur erin om de chaos te ontwijken, die wel een einde maakte aan de race van Fernando Alonso en Romain Grosjean. Räikkönen startte op de ultrasofts en wist vanaf de tweede plek de leiding over te nemen van Hamilton, die op supersofts aan de race begon.

Zijn Ferrari-teamgenoot Vettel had een mindere start en spinde na een duel met Daniel Ricciardo, waardoor hij achteraan het veld terechtkwam. Ook Verstappen reed de Duitser voorbij.

De Limburger had zeven rondes nodig om alle coureurs uit de middenmoot in te halen en de vijfde plek te veroveren. Nadat Ricciardo met een accuprobleem uitviel, reed Verstappen al vroeg in de race op de vierde plek.

Hamilton maakt vroege pitstop

De materiaalpech van de Australiër (zijn zevende uitvalbeurt van het jaar) leidde tot een virtual safetycar en Hamilton maakte van die situatie gebruik door in de twaalfde ronde een pitstop te maken. Hij werd alleen gepasseerd door teamgenoot Valtteri Bottas en zakte van de tweede naar de derde plaats.

De Fin liet de Brit echter snel voorbij en na twintig rondes zat Hamilton leider Räikkönen op de hielen. De Ferrari-coureur wist de viervoudig wereldkampioen twee rondes te vertragen, maar ging toen ook de pits in voor een bandenwissel en kwam als vijfde (achter Vettel) weer de baan op.

Daarna maakten ook de andere coureurs uit de voorhoede hun pitstop. Verstappen wist Bottas daarbij voor te blijven en kwam zo op de derde plek achter Hamilton en Räikkönen terecht.

Verstappen wint spectaculair duel met Hamilton

Met nog zo'n twintig rondes te gaan begonnen de banden van Hamilton grote sporen van slijtage te vertonen, waardoor hij zijn tweede pitstop moest maken. Räikkönen heroverde de leiding, voor Verstappen en Bottas, maar de Fin liet zijn teamgenoot wederom voorbij.

Hamilton reed daarna langzaam maar zeker naar Verstappen en Räikkönen toe. In de slotrondes reden de Brit en de Nederlander enkele bochten wiel-aan-wiel, maar de Red Bull-coureur wist het spectaculaire duel in zijn voordeel te beslissen. Räikkönen kwam met een kleine voorsprong op Verstappen en Hamilton als winnaar over de streep.

Volgende week krijgt Hamilton in Mexico een nieuwe kans om zich tot wereldkampioen te kronen. Verstappen wist de race daar vorig jaar te winnen.

