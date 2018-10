Lewis Hamilton is zondag dankzij een vierde plek achter winnaar Max Verstappen in Mexico voor de vijfde keer wereldkampioen Formule 1 geworden. Dat ging dit jaar niet zonder slag of stoot, de coureur van Mercedes moest Sebastian Vettel in de Ferrari verslaan. Dit zijn de vijf redenen die in 2018 doorslaggevend waren voor de titel van Hamilton.

1. Op het juiste moment in topvorm

Hamilton begon niet goed aan het seizoen. Het duurde tot de vierde Grand Prix (in Azerbeidzjan) voor hij zijn eerste race won, en dat had hij bovendien te danken aan een lekke band van zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Ook het Mercedes-team had een haperende eerste seizoenshelft, met strategische missers in bijvoorbeeld Australië en Oostenrijk.

Daar staan in de tweede seizoenshelft een aantal piekmomenten tegenover. Vooral de onverwachte overwinning in Hongarije (dankzij een geweldig kwalifcatierondje in de regen), zijn foutloze optreden in Singapore (basis opnieuw gelegd in de kwalificatie) en de manier waarop hij Ferrari tot fouten dwong in Monza springen eruit.

Maar er zijn momenten die het fundament legden onder de vijfde titel. Zoals de manier waarop hij Vettel inhaalde in Rusland, hoe zich terugknokte in Groot-Brittannië en Duitsland en al zijn optredens in de regen.

Vettel ging na zijn overwinning op Silverstone halverwege het seizoen nog aan de leiding in het kampioenschap. Hamilton keerde dat met een reeks foutloze optredens volledig om.

2. Mercedes wint de ontwikkelingsstrijd

Mercedes is niet meer het onbedreigde topteam van de afgelopen jaren, maar zeker sinds het Ferrari-debacle op Monza was de F1 W09 van Hamilton weer een races op rij de snelste auto op de grid. De formatie van teambaas Toto Wolff leek het seizoen al te beginnen met de snelste auto, maar tijdens de tweede race in Bahrein bleek Ferrari de zaakjes ook uitstekend voor elkaar te hebben.

Vettel (vijf) en Kimi Räikkönen (één) hebben dit seizoen al vaker dan in heel 2017 poleposition veroverd en de Ferrari-coureurs hadden tijdens een aantal races die Hamilton won een snellere auto.

Ferrari raakte na Monza de draad kwijt, terwijl Mercedes er na de overwinning van Vettel in België een schepje bovenop deed. De belangrijkste ontwikkeling: het team van Hamilton loste 'eindelijk' het probleem met de oververhitte achterbanden op waar het jaren last van had.

Daar komt bij dat Mercedes sinds de GP van Oostenrijk geen strategische missers meer heeft gemaakt en alles wat in de auto én in Hamilton zit, eruit weet te persen. De verkeerd uitgepakte strategie in Austin gebeurde nadat de titelstrijd eigenlijk al was beslist.

3. Bottas is ideale wingman

In de races heeft Hamilton dit seizoen weinig te duchten van zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas. Dat levert een voordeel op: Bottas kan Hamilton waar nodig helpen. Die situatie deed zich voor in Hongarije, Italië, Rusland en de Verenigde Staten.

Nadat Bottas in Hongarije als een rijdend obstakel voor de beide Ferrari's had gefunctioneerd, werd hij door teambaas Wolff "de perfecte wingman" genoemd, iets wat bij de Fin niet in goede aarde viel.

Maar ook in Monza, waar hij Räikkönen net genoeg ophield om Hamilton te helpen, en natuurlijk het moment in Sochi, waar hij opzichtig voor Hamilton aan de kant ging, droeg Bottas bij aan de titel van Hamilton. In de VS liet hij zijn teamgenoot tot tweemaal toe inhalen.

4. Fouten van Ferrari en Vettel

Ferrari mag dan op veel circuits een sterkere auto hebben gehad dit seizoen, dat potentieel werd door zowel het team als Vettel niet benut. Typerend was de crash van de viervoudig wereldkampioen op Hockenheim, waarmee hij de leiding in de race en het kampioenschap verloor.

En dan was er nog Vettels startcrash in Frankrijk, de mislukte inhaalactie op Max Verstappen in Japan en zijn té optimistische actie in de slotfase in Azerbeidzjan. Dieptepunt was de Italiaanse Grand Prix, waar hij spinde bij een aanval van Hamilton.

De kwalificatie op Monza toonde aan de Ferrari de zaakjes operationeel en strategisch niet op orde heeft. Räikkönen kon profiteren van de slipstream van Vettel, terwijl de Duitser poleposition hard nodig had in de titelstrijd en eigenlijk van zijn Finse teamgenoot had moeten profiteren. Ook in Singapore en bijvoorbeeld tijdens de kwalificatie in Japan ging Ferrari strategisch de mist in.

5. Het geluk van de kampioen

Wie drie races voor het einde van het seizoen al kampioen wordt, heeft uiteraard een ijzersterk jaar gedraaid. Maar er waren een aantal momenten in 2018 waarop Hamilton het geluk aan zijn zijde had.

Belangrijke voorbeelden zijn de eerder genoemde lekke band van Bottas in Azerbeidzjan en de kwalificatie in Hongarije, een race die Ferrari op papier met gemak had moeten winnen.

Op de zaterdag begon het te regenen in Boedapest, de kans die Hamilton nodig had. Beheerst stuurde hij zijn Mercedes naar pole, waarna hij de volgende dag op een droge baan (dankzij 'wingman' Bottas) kon winnen.

Er waren ook enkele sleutelmomenten waarop Hamilton in een onfortuinlijke situatie werd 'gered' door een safetycar-situatie. Op Silverstone tikte Räikkönen de thuisfavoriet in de eerste ronde achterstevoren, maar dankzij een crash van Marcus Ericsson kwam de safetycar de baan op. Hamilton profiteerde en werd alsnog tweede.

In Duitsland moest de Brit van achteren komen door een probleem in de kwalificatie, maar opnieuw zorgde een safetycar (veroorzaakt door nota bene Vettel) ervoor dat Hamilton terug kon komen en alsnog de race won.