Max Verstappen vertrekt zondag vanaf de achttiende positie bij de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Red Bull-coureur wordt door een versnellingsbakwissel vijf plaatsen teruggezet op de startopstelling.

Verstappen moest de kwalificatie zaterdag door een technisch probleem vroegtijdig staken. Daardoor kwam hij niet verder dan de dertiende startplek.

In de eerste kwalificatiesessie raakte de achterwielophanging van de Red Bull van Verstappen beschadigd nadat hij over de kerbstones reed. Hij haalde nog wel de pits, maar zijn auto kon niet niet meer op tijd gerepareerd worden voor Q2.

De Nederlander klokte voorafgaand aan zijn technische problemen nog wel een tijd die goed genoeg was om verder te mogen in de tweede sessie. Hij kwalificeerde zich als dertiende omdat Toro Rosso-coureurs Pierre Gasly en Brendon Hartley een gridstraf krijgen voor een motorwissel.

De 21-jarige Verstappen moet nog vijf plaatsen achteruit op de startgrid omdat Red Bull Racing voor de derde keer dit seizoen de versnellingsbak van de Limburger wisselt.

Vorig jaar was Verstappen ook al veroordeeld tot een inhaalrace in de VS. Toen begon hij vanaf de zestiende positie en eindigde hij als vierde.

Hamilton start vanaf pole in Austin

Lewis Hamilton start op het circuit in Austin vanaf poleposition. Hij kan zich zondag verzekeren van zijn vijfde wereldtitel. De Brit mag zich wereldkampioen noemen als hij de race wint en Vettel geen tweede wordt.

Bij een tweede plek van Hamilton moet de Duitser buiten de top vijf eindigen en bij plaats drie heeft Vettel een klassering bij de eerste zeven nodig.

Hamilton kan vertrouwen putten uit zijn resultaten van de afgelopen jaren in Texas, want de Mercedes-coureur zegevierde in 2014, 2015, 2016 én 2017 op het Circuit of The Americas. Ook in 2007 en 2012 eiste hij de overwinning voor zich op.

De race in de Verenigde Staten begint zondag om 20.10 uur Nederlandse tijd.