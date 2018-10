Mercedes-teambaas Toto Wolff vreest de snelheid van de Ferrari's op het Circuit of The Americas in Austin. De Oostenrijker zag Mercedes-coureur Lewis Hamilton zaterdag een stap dichter bij de wereldtitel komen door zijn 81e poleposition te pakken, maar concludeerde ook dat het verschil heel klein was.

"Het was erg spannend tussen de eerste drie coureurs", aldus Wolff. "Ik ben nu blij, maar ik denk natuurlijk ook vooral aan de race. We komen wat snelheid tekort op de rechte stukken ten opzichte van Ferrari. Het wordt daardoor moeilijker om onze posities te verdedigen."

Hamilton hield uiteindelijk 0,061 seconde over op zijn concurrent Sebastian Vettel van Ferrari. Door een gridstraf gaat Vettel zondag van start vanaf de vijfde plaats. De Duitser moet bij een overwinning van Hamilton tweede worden om te voorkomen dat de Brit zijn vijfde wereldtitel pakt.

Ferrari-coureur Kimi Räikkönen eindigde als derde in de kwalificatie en zal door de straf voor zijn teamgenoot Vettel van start gaan vanaf plek twee. Mercedes-coureur Valtteri Bottas begint vanaf plek drie.

Wolff: "Je kunt Ferrari nooit afschrijven. In de media wordt vaak gezegd dat ze geïmplodeerd zijn, maar dat is niet zo. Het is al het hele seizoen heel spannend tussen Mercedes en Ferrari. Dat zal zo blijven."

'Ik moest absoluut perfect rijden'

Hamilton erkende na de kwalificatie ook dat het verschil tussen hem en de Ferrari's heel klein was. "Ik moest absoluut perfect rijden op dit gladde circuit om pole te pakken."

"In het verleden heb ik niet altijd een goede tweede ronde gereden bij kwalificaties. Ik zag dat het verschil na mijn eerste ronde minder dan een tiende was. Ik moest daardoor een perfecte tweede ronde rijden, want de rest zou zich ook verbeteren. Er was dus geen ruimte voor fouten. Dat lukte, daar ben ik erg blij mee."

De moeilijke omstandigheden op het Circuit of The Americas door de regen hadden veel invloed op de kwalificatie, vond Hamilton.

"Je moest op sommige plekken heel voorzichtig doen om de grip aan te voelen en daar optimaal gebruik van te maken. In het eerste gedeelte was Ferrari heel snel. Dat komt vooral doordat zij een auto hebben die erg geschikt is voor de eerste bocht. Doordat ik verder foutloos bleef, kon ik toch het verschil maken."

Hamilton won al zes keer in Austin

Max Verstappen viel in de kwalificatie al vroeg uit door een technisch probleem. De Limburger start de race van zondag daardoor waarschijnlijk vanaf de dertiende plek.

Bij een tweede plek van Hamilton moet Vettel buiten de top vijf eindigen om het wereldkampioenschap in het voordeel van de Brit te beslissen.

Hamilton kan vertrouwen putten uit zijn resultaten van de afgelopen jaren in Austin, want hij zegevierde in 2014, 2015, 2016 én 2017 op het Circuit of The Americas. Ook in 2007 en 2012 eiste Hamilton de overwinning op.

De race in Austin begint zondag om 20.10 uur Nederlandse tijd.