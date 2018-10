Max Verstappen is vanzelfsprekend teleurgesteld na zijn mislukte kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, maar de Limburger wil nog niet wanhopen over zijn kansen in Austin.

Het rechterachterwiel van Verstappens Red Bull raakte in de eerste kwalificatiesessie beschadigd nadat hij over de kerbstones reed. De Nederlander haalde nog wel de pits, maar zijn auto viel niet meer op tijd te repareren voor Q2.

"We proberen de auto in dit soort gevallen altijd te maken, maar ik wist eigenlijk al direct dat het klaar was", blikte Verstappen zaterdagavond in een eerste reactie bij Ziggo Sport terug op zijn mislukte kwalificatie.

"Het is wel wat vreemd, aangezien iedereen die kerb gebruikt. Ze liggen er ook al twee jaar, dus we weten niet hoe dit heeft kunnen gebeuren."

Door zijn vroege uitvalbeurt start Verstappen in de race waarschijnlijk vanaf de dertiende positie. De Red Bull Racing-coureur kwalificeerde zich namelijk nog wel voor Q2 en profiteert van motorwissels bij Toro Rosso-coureurs Brendon Hartley en Pierre Gasly.

Verstappen hoopt op herhaling van vorig jaar

Verstappen houdt zich voor zondag vast aan de race van vorig jaar in Austin. De Nederlander moest door een gridstraf vanaf de zestiende positie starten, maar reed dankzij een fraaie inhaalrace naar de derde plek. Door een tijdstraf van vijf seconden eindigde hij uiteindelijk als vierde.

"Die inhaalrace van vorig jaar gaan we dit jaar weer proberen neer te zetten", aldus Verstappen. "Normaal gesproken zijn we tijdens de race altijd iets competitiever en ik hoop dat we vrij snel het middenveld voorbij kunnen zijn."

De Grand Prix van de Verenigde Staten begint zondag om 20.10 uur Nederlandse tijd. Mercedes-coureur Lewis Hamilton, die zijn vijfde wereldtitel kan veiligstellen, begint vanaf poleposition op het Circuit of the Americas.