Max Verstappen heeft zaterdag de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten door een technisch probleem vroegtijdig moeten staken. De Limburger start de race van zondag daardoor in de achterhoede. Lewis Hamilton begint de jacht op zijn vijfde wereldtitel vanaf poleposition.

De ophanging van het rechterachterwiel van Verstappens Red Bull raakte in de eerste kwalificatiesessie beschadigd nadat hij over kerbstones reed. De Nederlander haalde nog wel de pits, maar zijn auto viel niet meer op tijd te repareren voor Q2.

De mislukte kwalificatie is een flinke domper voor de 21-jarige Verstappen, die nu tot een inhaalrace is veroordeeld op het Circuit of The Americas. Vorig jaar eindigde hij als vierde in Austin en toen begon hij vanaf de zestiende positie.

Verstappen klokte voor zijn technische problemen nog wel een tijd die goed genoeg was om door te mogen naar Q2. Hij start zondag waarschijnlijk vanaf de dertiende plek, omdat Toro Rosso-coureurs Pierre Gasly en Brendon Hartley een gridstraf krijgen voor een motorwissel.

Hamilton kan vijfde wereldtitel veiligstellen

Hamilton toonde zich nipt de snelste in Q3 en mag voor de 81e keer in zijn loopbaan van poleposition starten. De coureur van Mercedes klokte in de absolute slotfase op ultrasofts een snelste tijd van 1.32,237 en was daarmee net iets sneller dan Ferrari-coureurs Sebastian Vettel (1.32,298) en Kimi Räikkönen (1.32,307).

Hoewel Vettel in de kwalificatie de tweede tijd klokte, moet hij zondag vanaf de vijfde positie beginnen. De Duitser kreeg een gridstraf van drie plekken vanwege het negeren van een rode vlag in de eerste training.

De top tien in Q3 werd gecompleteerd door Valtteri Bottas (vierde), Daniel Ricciardo (vijfde), Esteban Ocon (zesde), Nico Hulkenberg (zevende), Romain Grosjean (achtste), Charles Leclerc (negende) en Sergio Pérez (tiende).

Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne (beiden McLaren), Sergey Sirotkin, Lance Stroll (beiden Williams) en Marcus Ericsson (Sauber) waren in de eerste kwalificatiesessie de langzaamste coureurs en vielen af. Na Q2 kwam de kwalificatie ten einde voor Carlos Sainz (Renault), Kevin Magnussen (Haas), Gasly, Hartley en dus ook Verstappen.

Hamilton laatste vier jaar de beste in Austin

De 33-jarige Hamilton kan zondag in Austin zijn vijfde wereldtitel veiligstellen. De Brit mag zich wereldkampioen noemen als hij de race wint en Vettel geen tweede wordt.

Bij een tweede plek van Hamilton moet de Duitser buiten de top vijf eindigen en bij plaats drie heeft Vettel een klassering bij de eerste zeven nodig.

Hamilton kan vertrouwen putten uit zijn resultaten van de afgelopen jaren in Austin, want de Brit zegevierde in 2014, 2015, 2016 én 2017 op het Circuit of The Americas. Ook in 2007 en 2012 eiste Hamilton de overwinning op.

De race in Austin begint zondag om 20.10 uur Nederlandse tijd.