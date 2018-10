Max Verstappen heeft zaterdag de vijfde tijd neergezet in de derde en laatste training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Sebastian Vettel was de snelste op het Circuit of the Americas in Austin.

De coureurs konden voor het eerst dit raceweekend op een droge baan rijden, waardoor de meeste grote namen zich eerst focusten op het rijden van veel ronden en pas in de slotfase van de training op zoek gingen naar een snelle tijd.

Verstappen kwam daarbij namens Red Bull Racing tot 1.34,994. Hij moest naast Vettel (1.33,797) ook diens Ferrari-teamgenoot Kimi Räikkönen (1.33,843) en het Mercedes-duo Lewis Hamilton (1.33,870) en Valtteri Bottas (1.34,556) voor laten gaan.

De top zes werd gecompleteerd door Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo, die 1.34,910 reed. Van de topteams reed alleen Bottas (supersofts) zijn tijd niet op de ultrazachte band. De snelste tijd is een opsteker voor Vettel, die in de eerste trainingen niet tot de allersnelsten behoorde en bovendien een gridstaf van drie plaatsen kreeg.

Charles Leclerc (Sauber), Sergio Pérez (Force India), Carlos Sainz (Renault) en Romain Grosjean (Haas F1) slaagden er in de derde vrije training niet in onder de 1.35 te duiken, maar behoorden wel tot de tien snelste coureurs.

Later op zaterdagavond, om 23.00 uur Nederlandse tijd, strijden Verstappen en de overige coureurs in de kwalificatie om een goede startpositie voor de race, die zondag om 20.10 uur begint.

Hamilton kan wereldkampioen worden

Regerend wereldkampioen Hamilton heeft in de VS voor het eerst de kans om zijn vijfde wereldtitel te pakken. De Mercedes-coureur mag zich wereldkampioen van 2018 noemen als hij wint en concurrent Vettel geen tweede wordt.

Bij een tweede plek van Hamilton moet de Duitser buiten de top vijf eindigen en bij plaats drie heeft Vettel een klassering bij de eerste zeven nodig. Bijkomend voordeel voor Hamilton is de gridstraf van drie plaatsen die zijn rivaal vrijdag kreeg voor het negeren van een rode vlag in de eerste training.

Hamilton domineert al jaren in de Amerikaanse Grand Prix, want hij won de race in 2007, 2012, 2014, 2015, 2016 én vorig jaar. De top drie werd een jaar geleden gecompleteerd door Ferrari-rijders Vettel en Räikkönen.

Verstappen kwam toen namens Red Bull aanvankelijk als derde over de streep, maar werd door de wedstrijdleiding een plek teruggezet omdat hij een bocht had afgesneden.