Sebastian Vettel is het er niet mee eens dat hij zondag drie plaatsen naar achteren moet in de startopstelling voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Ferrari-coureur kreeg een gridstraf, omdat hij te laat snelheid geminderd zou hebben na een rode vlag tijdens de eerste vrije training in Austin.

"Tja, ik zag de rode vlag, ik keek waar de wagen stond en vertraagde toen om me aan de regels te houden. Dat vonden ze te traag", baalt de Duitse nummer twee in de WK-stand in gesprek met Motorsport.com.

De wedstrijdleiding besloot vrijdag tot een rodevlagsituatie over te gaan, nadat Charles Leclerc bij een klein uitstapje buiten de baan te veel grind meenam toen hij het asfalt van het Circuit of The Americas weer op reed.

Vettel zou vervolgens niet snel genoeg vaart geminderd hebben, oordeelde de wedstrijdleiding. Hij kreeg een gridstraf van drie plekken en staat daarom zondag waarschijnlijk voor een inhaalrace om tweede te worden en Lewis Hamilton van de wereldtitel af te houden.

'Gezond verstand moet hierbij zegevieren'

Volgens de Duitser is hij te fors gestraft. "De stewards waren heel precies. Ze zeiden dat ik er 27,7 seconden over deed om te vertragen. Het is de eerste keer dat dit gebeurt in de regen, waarbij je nóg meer moet vertragen. Je moet letterlijk afremmen tot 40 of 50 kilometer per uur", meent Vettel.

"Maar volgens mij is dat niet juist. Als er een wagen net achter je zit, kan die misschien op je inrijden, maar het is blijkbaar belangrijker om geen straf te krijgen", uit hij kritiek op de strenge regels in de Formule 1. "Ik vind dat gezond verstand hierbij moet zegevieren."

Vettel wacht flinke opgave in Texas

Zaterdag volgen de derde vrije training en de kwalificatie in Texas. De Amerikaanse Grand Prix begint zondag om 20.10 uur. Als Hamilton wint en Vettel niet tweede wordt, is de Brit voor de vijfde keer wereldkampioen.

Vettel staat dus voor een flinke opgave, ook in de wetenschap dat Hamilton de laatste vier edities van de race won en hij zelf vooralsnog geen al te beste indruk maakt dit weekend. Hij klokte in de eerste vrije training de vijfde tijd en kwam in de verregende tweede oefensessie niet verder dan de tiende tijd.

De Duitser was zelf één keer de snelste in de Verenigde Staten (in 2013), toen nog in de auto van Red Bull. Vorig jaar werd hij tweede achter Hamilton.