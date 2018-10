Max Verstappen concludeerde na een regenachtige trainingsdag voor de Grand Prix van de Verenigde Staten dat hij niet veel wijzer was geworden. De Nederlander kwam op de drijfnatte baan in de eerste twee vrije trainingen tot de derde tijd.

Verstappen wilde door de lastige omstandigheden geen conclusies aan die prestatie verbinden. "Eigenlijk hadden we net zo goed in het hotel kunnen blijven", zei hij met een knipoog bij Ziggo Sport. "Al weet ik niet of ze daar bij het team zo blij mee zouden zijn."

De Red Bull-coureur voelt wel dat er in aanloop naar de race van zondag nog veel werk aan de winkel is. "De auto kan nog beter. Het is moeilijk te zeggen, je weet niet hoe goed de banden van de rest zijn. Ik was niet blij met hoe die van mij eruitzagen na de eerste vrije training. Het was een moeilijke dag."

Lewis Hamilton (Mercedes), die dit weekend al de wereldtitel kan veiligstellen, was in beide vrije trainingen de snelste. De Brit liet in de eerste training zijn teamgenoot Valtteri Bottas net achter zich. In de tweede training deed hij hetzelfde met de verrassende Pierre Gasly van Toro Rosso, de toekomstige teamgenoot van Verstappen.

Door het slechte weer kwamen in de tweede training tot zeker halverwege de sessie geen coureurs op de baan. De teams hebben maar weinig regenbanden en moeten daar zuinig op zijn, met het oog op een eventuele natte kwalificatie en race.

"Het zou goed zijn als we toestemming krijgen om een extra setje banden te gebruiken", vindt Verstappen. "Dan is er meer actie en is het leuker voor het publiek."

Verstappen hoopvol hoewel circuit niet ideaal is

De coureurs komen zaterdag om 20.00 uur Nederlandse tijd opnieuw de baan op in Austin voor de derde en laatste vrije training. Drie uur later staat de kwalificatie op het programma.

Vooruitblikken naar de race van zondag (20.10) wil de Nederlander nog niet doen: "We zullen morgen eerst moeten zien van waar we kunnen starten. Het zal een beetje een gok worden, want we hebben nog niet kunnen rijden op een droge baan."

Het Circuit of the Americas is sowieso niet ideaal voor de Red Bull-auto, benadrukt Verstappen. "Maar toch heb ik hier een aardige staat van dienst. Het circuit van Japan was ook niet optimaal voor ons, terwijl ik ook daar goede resultaten heb neergezet."

Verstappen kwam vorig jaar bij de Grand Prix van de Verenigde Staten als derde over de streep. Vanwege een ongeoorloofde inhaalactie bij Kimi Räikkönen kreeg hij echter een tijdstraf en daardoor raakte hij zijn podiumplaats kwijt.