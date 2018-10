Max Verstappen heeft vrijdag de derde tijd neergezet tijdens de verregende tweede vrije training in de Verenigde Staten, waar de meeste topcoureurs alleen in de laatste minuten op de baan verschenen. Lewis Hamilton was opnieuw de snelste.

Pas na een klein uur waagden de eersten een poging op het kletsnatte circuit in Austin en met nog een minuut of tien voor de boeg gingen ook de meeste topcoureurs voor een tijd.

Hamilton was wederom meer dan een seconde sneller dan de rest met een tijd van 1.48,716. Toro Rosso-rijder Pierre Gasly, volgend jaar teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing, was met 1.49,728 verrassend de nummer twee. Verstappen zat er met 1.49,798 vlak achter.

McLaren-coureur Fernando Alonso (1.51,728) en Nico Hülkenberg van Renault (1.52,208) completeerden de top vijf. Sebastian Vettel, de enige overgebleven concurrent van Hamilton in de strijd om de wereldtitel, stelde zwaar teleur. De Duitser van Ferrari kwam op het natte circuit niet verder dan de tiende tijd in 1.53,912.

Eerder op de dag had Verstappen in de eerste oefensessie ook al de derde tijd neergezet. In die training regende het minder hard en was alleen het Mercedes-duo Hamilton en Valtteri Bottas sneller dan de coureur van Red Bull.

De opbouw naar de race in de Verenigde Staten gaat zaterdag verder met de derde vrije training (20.00 uur Nederlandse tijd) en de kwalificatie (23.00 uur). De Grand Prix begint zondag om 20.10 uur.

Gridstraf voor Vettel

Direct na de tweede training namen de problemen voor Vettel toe, want de concurrent van Hamilton hoorde dat hij een gridstraf van drie plaatsen kreeg voor het negeren van een rode vlag tijdens de eerste oefensessie.

Een straf van Vettel is goed nieuws voor Hamilton, die in de VS zijn vijfde wereldtitel kan veiligstellen. De Brit mag zich wereldkampioen van 2018 noemen als hij wint en concurrent Vettel geen tweede wordt.

Bij een tweede plek van Hamilton moet de Duitser buiten de top vijf eindigen en bij plaats drie heeft Vettel een klassering bij de eerste zeven nodig.

Hamilton domineert al jaren in VS

Vorig jaar was Hamilton net als de drie jaar daarvoor én in 2007 en 2012 de beste op het Circuit of the Americas. De top drie werd een jaar geleden gecompleteerd door Ferrari-rijders Vettel en Kimi Räikkönen.

Verstappen kwam toen namens Red Bull aanvankelijk als derde over de streep, maar werd door de wedstrijdleiding een plek teruggezet omdat hij een bocht had afgesneden.