Max Verstappen heeft vrijdag de derde tijd geklokt in de eerste vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Lewis Hamilton was veruit de snelste in Austin.

Vanwege de regen duurde het even voordat de eerste tijd werd neergezet. Het waren de Red Bulls die uiteindelijk als eerste een volledige ronde reden. Verstappen kwam op intermediates tot een beste tijd van 1.48,847.

De 21-jarige Nederlander moest daarmee alleen Hamilton (die met 1.47,502 als enige onder de 1.48 reed) en diens Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas (1.48,806) voor zich dulden.

De top zes werd gecompleteerd door Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo (1.49,326) en het Ferrari-duo Sebastian Vettel (1.49,489) en Kimi Räikkönen (1.49,928). Alle coureurs noteerden hun tijd op intermediates.

Later op vrijdag, om 21.00 uur, staat de tweede vrije training op het programma. Zaterdag volgen de derde oefensessie (20.00 uur) en de kwalificatie (23.00 uur) en zondag begint de race om 20.10 uur.

Hamilton kan wereldkampioen worden

In de VS kan Hamilton zijn vijfde wereldtitel veiligstellen. De Mercedes-coureur mag zich wereldkampioen van 2018 noemen als hij wint en concurrent Vettel geen tweede wordt.

Bij een tweede plek van Hamilton moet de Duitser buiten de top vijf eindigen en bij plaats drie heeft Vettel een klassering bij de eerste zeven nodig.

Vorig jaar was Hamilton net als de drie jaar daarvoor én in 2007 en 2012 de beste op het Circuit of the Americas. De top drie werd een jaar geleden gecompleteerd door Ferrari-rijders Vettel en Räikkönen.

Verstappen kwam toen namens Red Bull aanvankelijk als derde over de streep, maar werd door de wedstrijdleiding een plek teruggezet omdat hij een bocht had afgesneden.