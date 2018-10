Fernando Alonso komt loftuitingen tekort voor Mercedes-coureur Lewis Hamilton, die zondag in de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 kan veiligstellen.

De 37-jarige Spanjaard van McLaren vindt dat Hamilton bij de vijf beste coureurs aller tijden hoort. Hij schaart de vier jaar jongere Brit in een rijtje met Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna en Alain Prost.

"Het is moeilijk om verschillende wereldtitels in de loop der jaren te vergelijken, maar Hamilton hoort wat mij betreft wel in een rijtje met die vier coureurs thuis", zei Alonso op de persconferentie over zijn voormalige concurrent.

"Het zou een geweldige prestatie zijn als Hamilton voor de vijfde keer wereldkampioen wordt. Als ik het iemand van onze generatie gun, dan is hij het wel."

Hamilton verovert zijn vijfde wereldtitel als hij zondag in de achttiende Grand Prix van het seizoen eerste wordt én zijn naaste belager Sebastian Vettel van Ferrari niet als tweede eindigt. Mocht dat niet lukken, dan heeft Hamilton nog drie races om de klus te klaren (Mexico, Brazilië en Abu Dhabi).

'Lewis laat zijn talent al vanaf dag één zien'

Tweevoudig wereldkampioen Alonso vindt dat Hamilton sinds zijn debuut in 2007 heeft bewezen tot de absolute top te behoren. De twee coureurs eindigden dat jaar met hetzelfde aantal punten in de WK-stand (109), één minder dan toenmalig wereldkampioen Kimi Räikkönen.

"Lewis heeft zijn talent al vanaf dag één laten zien", aldus Alonso. "Hij had vaak de beschikking over een goede auto, maar boekte ook zeges als zijn bolide niet naar behoren werkte. Dat zie je niet vaak meer tegenwoordig en is echt indrukwekkend."

Hamilton, die dit seizoen al negen Grands Prix op zijn naam schreef, kan de derde coureur ooit worden met minstens vijf wereldtitels in de Formule 1. Schumacher (zeven titels) en Fangio (vijf) gingen hem voor. Hamilton mocht zich in 2008, 2014, 2015 en 2017 al de beste ter wereld noemen.

Vrijdag staan de eerste twee vrije trainingen op het programma in het Amerikaanse Austin, waarna zaterdag de derde training en de kwalificatie worden afgewerkt. De race begint zondag om 20.10 uur (Nederlandse tijd).