Daniel Ricciardo heeft goede hoop dat hij dit weekend in de Verenigde Staten een einde kan maken aan zijn lange reeks zonder podiumplek. De Australiër eindigde sinds mei niet meer bij de eerste drie.

De 29-jarige Ricciardo schreef dit seizoen de Grands Prix in China (april) en Monaco (mei) op zijn naam, maar belandde daarna nooit meer op het podium. In vier van de elf races die volgden, viel hij zelfs uit.

"Ik denk dat het moet lukken om in Austin bij de eerste drie te eindigen", zei Ricciardo donderdag op de persconferentie. "Het is apart dat ik naast mijn zeges niet op het podium heb gestaan, dus dat wil ik zo snel mogelijk veranderen."

De Red Bull Racing-coureur bewaart weinig goede herinneringen aan de Grand Prix van vorig jaar in Austin. Door motorproblemen moest hij zijn auto na zestien ronden aan de kant zetten op het Circuit of the Americas.

'Circuit in Austin leent zich voor mooie race'

Desondanks heeft Ricciardo, die twee jaar geleden als derde eindigde in de VS, genoeg vertrouwen in een goed resultaat voor zondag. "Vorig jaar was ik best goed op weg en het circuit in Austin leent zich goed voor een mooie race."

"Je kan eenvoudig inhalen en dat is tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid meer", zegt Ricciardo, die volgend jaar voor Renault rijdt. "Ik hoop dat het vrijdag en zaterdag gaat regenen. Maar zelfs als het zondag droog is, verwacht ik een spectaculaire race."

Vrijdag staan de eerste twee vrije trainingen op het programma in Austin, waarna zaterdag de derde training en de kwalificatie worden afgewerkt. De race begint zondag om 20.10 uur (Nederlandse tijd).

Lewis Hamilton kan in Amerika zijn vijfde wereldtitel veiligstellen. De Mercedes-coureur moet in dat geval de race winnen én zijn naaste belager Sebastian Vettel (Ferrari) mag niet achter hem op de tweede plek eindigen.