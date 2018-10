Max Verstappen heeft zich donderdag in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten nog maar eens kritisch uitgelaten over straffen in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur vindt het huidige strafpuntensysteem helemaal niets.

"Ik vind dat er te makkelijk straffen worden gegeven. Wat ik ook haat, zijn die stomme strafpunten die achteraf worden gegeven", zei hij op het Circuit of the Americas tegen onder meer Motorsport.com.

"Voor elke vijf seconden straf, of hoeveel je er ook maar krijgt, krijg je één of twee strafpunten. Ik vind dat echt belachelijk. Soms verdien je een straf, maar was het nog niet zo ernstig dat je ook gelijk een strafpunt moet krijgen. Ik vind dat een beetje buiten proporties."

Volgens het systeem kan een coureur voor een race geschorst worden wanneer hij binnen een jaar twaalf strafpunten op zijn licentie heeft. Die punten worden gegeven wanneer een coureur de regels overtreedt op de baan. Na verloop van tijd kan een rijder ook weer punten kwijtraken.

Verstappen werd tijdens de vorige Grand Prix in Japan nog bestraft voor zijn manoeuvre ten opzichte van Ferrari-rijder Kimi Räikkönen. Hij kreeg vijf seconden tijdstraf, maar ook een punt op zijn licentie. Na Romain Grosjean (negen strafpunten), verzamelde Verstappen tot dusver het grootste aantal strafpunten (acht).

'Systeem moet de prullenbak in'

De 21-jarige Verstappen wil zo snel mogelijk af van het systeem. "Ik zou het in de prullenbak gooien. Als ze vinden dat een coureur te vaak in de fout gaat, dan schors je hem toch gewoon een wedstrijd?", aldus de Red Bull-coureur.

"Daar heb je toch niet die stomme strafpunten voor nodig? Als je elke keer een heel kleine overtreding begaat, dan kan dat uiteindelijk alsnog twaalf punten worden. Dan vind ik een schorsing niet terecht."

Volgens Verstappen volstaat een tijdstraf. "Ik denk dat er sowieso niet veel coureurs in de geschiedenis van de Formule 1 zijn geweest die op een gegeven moment een race schorsing hebben verdiend", zegt hij.

"Als je een enorme startcrash veroorzaakt, dan is dat een ander verhaal. Als je door kleinere dingen op zoveel punten uitkomt, dan vind ik het schandalig als een coureur een schorsing krijgt."

WK-stand 2018 Lewis Hamilton - 331 punten

Sebastian Vettel - 264 punten

Valtteri Bottas - 207 punten

Kimi Räikkönen - 196 punten

Max Verstappen - 173 punten

Daniel Ricciardo - 146 punten

Verstappen zet vaker vraagtekens bij straffen

Het is niet de eerste keer dat Verstappen zich negatief uitlaat over straffen in de Formule 1, want hij zette al vaker zijn vraagtekens bij beslissingen van de wedstrijdleiding. Zijn tijdstraf na zijn aanvaring met Räikkönen in Japan van eerder deze maand noemde de Limburger ook "belachelijk".

De botsing met Räikkönen was overigens niet Verstappens enige incident met een Ferrari-coureur. Later in de race tikte Sebastian Vettel de Limburger aan bij een inhaalpoging, al ondervond alleen de Duitser daar hinder van.

De Grand Prix van de Verenigde Staten begint zondag om 20.10 uur Nederlandse tijd. De aanloop naar de race begint vrijdag met de eerste twee vrije trainingen, die om 17.00 uur en 21.00 uur worden verreden.