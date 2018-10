Lewis Hamilton kan zondag in de Verenigde Staten voor de vijfde keer wereldkampioen worden in de Formule 1, maar de Mercedes-rijder wil daar nog niet aan denken en vreest concurrent Ferrari.

"Ik verwacht dat Ferrari de aanval inzet", zei hij donderdag op een drukbezochte persconferentie op het Circuit of the Americas.

"Het zou fantastisch zijn als ik de titel nu al win, maar het is nog veel te vroeg om te gaan feesten. Vooralsnog is het een raceweekend als alle andere. Het doel is simpel en dat is winnen. We denken verder aan niets anders."

Hamilton heeft in de WK-stand een voorsprong van 67 punten op concurrent Sebastian Vettel van Ferrari. Als de Brit de Grand Prix wint, moet Vettel als tweede eindigen om hem van de wereldtitel af te houden.

Mocht Hamilton tweede worden, dan moet zijn Duitse rivaal ervoor zorgen dat hij in de top vijf eindigt. Bij een derde plek voor Hamilton zal Vettel bij de eerste zeven moeten eindigen om zijn hoop op de titel levend te houden.

'Fangio evenaren zou bizar zijn'

Bij zijn vijfde wereldtitel evenaart Hamilton Formule 1-legende Juan Manuel Fangio, die in 1951, 1954, 1955, 1956 en 1957 de titel pakte. De Mercedes-coureur geeft toe dat het hem veel doet als hij op gelijke hoogte komt met de Argentijn.

"Fangio is de 'Godfather' van deze sport. Hij is vanaf het begin een van de grootsten. Het is bizar als ik eraan denk dat ik hem evenaar met het aantal wereldtitels", aldus de 33-jarige Brit.

Hamilton had vooral aan het begin van het Formule 1-seizoen concurrentie van Vettel, maar liep in de WK-stand steeds verder weg bij de Ferrari-rijder. Hij denkt het daarom te verdienen om wereldkampioen te worden.

"Ik heb me gaandeweg het seizoen verbeterd. Met Mercedes hebben we het op ieder vlak beter gedaan, terwijl de concurrentie misschien wat is achtergebleven in het tweede deel van het seizoen."

WK-stand 2018 Lewis Hamilton - 331 punten

Sebastian Vettel - 264 punten

Valtteri Bottas - 207 punten

Kimi Räikkönen - 196 punten

Max Verstappen - 173 punten

Daniel Ricciardo - 146 punten

Vettel wil feestje Hamilton uitstellen

Vettel, net als Hamilton viervoudig wereldkampioen, denkt niet dat hij de Mercedes-coureur dit seizoen nog van de titel kan afhouden. De Ferrari-rijder is wel van plan om te voorkomen dat Hamilton op het Circuit of the Americas al wereldkampioen wordt.

"Eigenlijk moet ik vanaf nu alles winnen om nog een kans te maken. En dan weet ik nog niet eens zeker of dat genoeg is", zei hij. "Nu concentreren we er ons op om dit weekend zo goed mogelijk te rijden. Laten we tenminste het feestje van Hamilton nog even uitstellen."

De eerste vrije training in de VS staat vrijdag om 17.00 uur Nederlandse tijd op het programma, waarna om 21.00 uur de tweede oefensessie volgt. Zaterdag staan de derde training (20.00 uur) en kwalificatie (23.00 uur) op het programma. De race is zondag om 20.10 uur.